Rozpínavý Trump nechtiac pomáha britskému kráľovi: čoraz viac Kanaďanov si želá zostať súčasťou monarchie

Kráľ Karol III. prišiel podporiť nezávislosť krajiny, ktorá má 33 miliónov obyvateľov, na jej pôdu. V prejave, ktorý predniesol v Ottawe, takpovediac medzi riadkami jednoznačne odkázal do Washingtonu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby na predstavu rozšírenia USA o územie svojho severného suseda zabudol. Britský monarcha má len symbolické právomoci, do politiky nezasahuje, no jeho najnovšie slová treba vnímať ako posolstvo proti teritoriálnym záujmom Trumpa.

Kráľovi Karolovi III. položili korunu na hlavu Video Korunovácia Karola III., Londýn, 6. mája 2023, zdroj: ta3

Karol III. rečnil na úvodnom zasadnutí kanadského parlamentu po nedávnych voľbách. Tradične pritom jeho prejav číta generálny guvernér, ktorý zastupuje britského panovníka. „Karol III., ktorý je formálne kanadskou hlavou štátu, je prvý monarcha od roku 1957, ktorý predsedal otváracej schôdzi nového kanadského parlamentu," poznamenal britský denník Guardian. „Kanaďania môžu dať sebe oveľa viac, ako by im mohla vziať nejaká mocnosť na ktoromkoľvek kontinente," podčiarkol kráľ.

Monarcha pokračoval slovami o silnej a slobodnej Kanade. „Demokracia, pluralizmus, právny štát, sebaurčenie a sloboda sú hodnoty, ktoré si Kanaďania vážia a ktoré je vláda odhodlaná chrániť," upozornil. Posolstvo Karola III. bolo zároveň názorom britskej vlády: jeho prejavy vznikajú v Londýne v súčinnosti medzi panovníkom a kanceláriou predsedu vlády.

Čítajte viac Inokedy možno romanticky nepôsobia, ale na tomto mieste... Pozrite si trocha iné zábery Karola III. a Camilly

Guardian zhodnotil vystúpenie kráľa ako napomenutie Trumpa v súvislosti s jeho snahou o získanie Kanady. „Historický prejav bol spojený s hrozbou anexie," podotkol kanadský server National Post s tým, že Kanaďania museli oceniť to, ako jasne sa Karol III. ohradil proti nehoráznym územným ambíciám Trumpa. V podobnom tóne reagovali ostatné kanadské médiá. Noviny Globe and Mail pripomenuli, že to bolo vôbec iba tretíkrát v dejinách, čo monarcha prečítal svoj prejav na otváracej schôdzi parlamentu v Ottawe: „Predtým to urobila iba jeho matka kráľovná Alžbeta II. v rokoch 1957 a 1977."

Medzitým Trump pokračuje v blúznení o pričlenení Kanady k USA. Svoj záujem dal opakovane najavo len niekoľko hodín po prejave Karola III. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Kanada by sa rada pripojila k projektu amerického protiraketového štítu Golde Dome (Zlatá kupola), ktorý má stáť až 175 miliárd dolárov (USD). Upozornil, že Kanaďanov by účasť na tomto obrannom pláne vyšla na 61 miliárd USD, ale keby sa podvolili, nezaplatili by ani jeden dolár: „Bude ich to stáť nula dolárov, ak sa stanú našim milovaným 51. štátom." (Zlatá kupola má byť obranným štít založený na prevažne na zbraniach umiestnených vo vesmíre.)

Rozpínavosť Trumpa zjavne ovplyvňuje názor Kanaďanov na to, či ich krajina má byť naďalej formálne súčasť Spojeného kráľovstva. Z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý si objednal server Globas News, vyplynulo, že ich pohľad na monarchiu sa zlepšil: „Dve tretiny opýtaných súhlasia s tým, že vzťah Kanady s monarchiou je užitočný, pretože im umožňuje oddeľovať sa od našich južných susedov." Aktuálnych 66 percent Kanaďanov, ktorí sa stotožňujú s týmto hodnotením, je výrazný nárast v porovnaní s výsledkami prieskumu spred dvoch rokov: v apríli 2023 si to myslelo 53 percent respondentov.

Čítajte viac Z rozkošného bábätka seriózny princ! Prekvapí, ako dospelo pôsobí na novom zábere George. Syn Williama a Kate oslavuje 11

Najnovšiu anketu robili ešte pred návštevou Karola III. v krajine javorového listu. Dá sa predpokladať, že po jeho prejave, v ktorom nepriamo, ale jednoznačne odmietol predstavu začlenenia Kanady do USA, sa počet takto uvažujúcich Kanaďanov ešte zvýšil.