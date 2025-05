Ukrajinci obvinení z korupcie utekajú pred spravodlivosťou do armády. Čakajú, kým budú ich činy premlčané

Ukrajinci, ktorých obvinili z korupcie, našli dômyselný spôsob, ako sa vyhnúť trestu. Dobrovoľne sa prihlásia do armády, kde si väčšinou vybavia bezpečné miesta v tyle, a potom im stačí už len počkať. Počas vojenskej služby sa totiž prerušuje trestné stíhanie voči nim, no naďalej plynie premlčacia lehota. Keďže často ide o staršie prípady, už čoskoro môžu byť ich skutky premlčané. Bývalých úradníkov, sudcov či manažérov, ktorí to využili, je už tak veľa, že ukrajinská vláda sa rozhodla riešiť to zmenou legislatívy.