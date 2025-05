Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 191 dní Slovenský štít 2025: Na Lešti ukázali práporové taktické cvičenie s ostrou bojovou streľbou Video

5:00 Rusko je pripravené zostreliť nemecké rakety Taurus a zaútočiť na miesta, odkiaľ boli odpálené aj odkiaľ boli privezené. Tento názor podľa ruskej agentúry TASS vyjadril šéf Výboru pre obranu Štátnej dumy Andrej Kartapolov.

Reagoval tak na slová nemeckého kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého padli obmedzenia na dostrel západných zbraní, ktoré používa Ukrajina. Merz navyše v stredu po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že Nemecko bude s Ukrajinou spolupracovať pri výrobe zbraní dlhého doletu, ktoré budú môcť ukrajinské sily používať bez obmedzenia dosahu. Kyjev tak s nimi bude môcť útočiť aj na ruské územie.

Kartapolov podľa TASS uviedol: „Letia 2,5 tisíc kilometrov – to je deklarovaný dolet. Ako ďaleko v skutočnosti doletia, nikto nevie. Sme pripravení na všetko. Sme pripravení zostreliť Taurusy a zaútočiť na miesta, z ktorých budú odpaľované, a na tých, ktorí ich odpaľujú, a ak bude potrebné, aj na miesta, z ktorých boli privezené,“ povedal Kartapolov pre Life.ru.

Letové misie pre vysoko presné zbrane stanovujú špecialisti z ozbrojených síl krajín, kde sa tieto zbrane vyrábali, zdôraznil Kartapolov. Pripomenul teda, že rakety SCALP sú francúzske, Storm Shadow britské a ATACMS americké.

„V ukrajinských ozbrojených silách nie sú žiadni špecialisti, ktorí by vedeli pracovať s týmto vybavením. To znamená, že môžu stlačiť tlačidlo štart – to nie je problém, ale nemôžu zadať údaje: je tu niekoľko dôležitých bodov. Navyše, dostávajú údaje zo zdrojov vesmírnej inteligencie tých istých krajín. To isté sa stane, ak Nemecko odovzdá rakety Taurus. Teraz kričia, že ich neodovzdajú, ale uvidíme – prešli sme si tým,“ povedal šéf výboru Dumy.

V Nemecku sa rozhorel spor o výklad pondelkového výroku kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého už Ukrajina nemusí dodržiavať žiadne obmedzenia doletu pri zbraniach dodaných západnými spojencami. Vicekancelár a predseda vládnej sociálnej demokracie (SPD) Lars Klingbeil odmietol, že by vláda zmenila v tejto veci prístup, zatiaľ čo Merz pri návšteve Fínska povedal, že v pondelok opísal len niekoľko mesiacov trvajúcu prax. Opätovne ale obhajoval právo Ukrajiny útočiť aj na ciele na ruskom území.

Merz v rozhovore odvysielanom stanicou WDR v pondelok povedal, že „neexistujú žiadne obmedzenia dosahu pre zbrane, ktoré Ukrajina dostáva, či už od Britov, Francúzov, od nás a od Američanov tiež nie“. Dodal, že to znamená, že Ukrajina sa teraz môže brániť aj útokom na vojenské ciele v Rusku. Nepovedal pritom, že by išlo o nové rozhodnutie, ako to interpretovali niektoré médiá.

V tomto zmysle sa podľa stanice n-tv vyjadril tiež vicekancelár Klingbeil, podľa ktorého sa vláda na ničom novom nedohodla. „Čo sa týka dosahu, chcem ešte povedať, že tu nie je žiadna nová dohoda, ktorá by išla nad rámec toho, čo robila doterajšia vláda,“ uviedol Klingbeil.

Merz už v pondelok a v utorok znovu obhajoval právo Ukrajiny útočiť zbraňami dodanými západnými spojencami na ruské územie. „Brániť sa môže len ten, kto môže napadnúť aj vojenské základne, ktoré ležia na území agresora,“ povedal novinárom.

Pondelkový Merzov výrok je v rozpore s tým, čo verejne vyhlasoval jeho predchodca vo funkcii. Sociálnodemokratický kancelár Olaf Scholz síce v roku 2024 povolil použitie nemeckých zbraní v ruskom príhraničí na obranu ukrajinského Charkova, vyslovoval sa ale proti plošnému zrušeniu obmedzení na použitie západných zbraní proti ruskému územiu. Tvrdil, že treba dbať na to, aby sa vojna nezmenila na konflikt medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.

Na začiatku vojny, ktorú začalo Ruskou svojou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022, spojenci Kyjevu nedodávali zbrane dlhého doletu, aby zabránili eskalácii napätia, pripomenula agentúra DPA. Británia a Francúzsko ale neskôr dodali Ukrajine strely SCALP/Storm Shadow s doletom 250 kilometrov. K zlomovým momentom vojny patrilo minuloročné použitie amerických rakiet ATACMS proti cieľom na ruskom území, ku ktorému dal súhlas bývalý americký prezident Joe Biden.

V Nemecku sa už od samého začiatku vojny vedie diskusia o dodaní striel s plochou dráhou letu Taurus s dosahom vyše 500 kilometrov. Bývalý kancelár Scholz ich Kyjevu dodať odmietal, Merz naznačil, že by ich Nemecko pod jeho vedením dodať mohlo. Moskva pred tým Berlín varovala, Nemecko by sa podľa Kremľa takýmto krokom stalo jednou z bojujúcich strán. V pondelkovom rozhovore sa však kancelár priamo o taurusoch nezmienil.

Merzove výroky si už v pondelok vyslúžili kritiku z Kremľa. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov uviedol, že rozhodnutie viacerých európskych krajín zrušiť Kyjevu obmedzenia ohľadom dosahu raketových útokov do hĺbky ruského územia je potenciálne nebezpečné a odporuje ruským snahám o mierové urovnanie konfliktu. „Rozhodnutia, ak sa skutočne stali, sú absolútne v rozpore s našimi snahami o dosiahnutie politického urovnania,“ povedal Peskov.

Kritiku si pondelkový Merzov výrok vyslúžil aj z radov poslancov sociálnej demokracie, s ktorou jeho konzervatívna únia CDU / CSU od začiatku mája tvorí vládnu koalíciu. Vplyvný poslanec a odborník na zahraničnú politiku Ralf Stegner či bývalý predseda parlamentnej frakcie SPD Rolf Mützenich vyzvali, aby sa vláda zamerala skôr na diplomatickú snahu o ukončenie vojny na Ukrajine.