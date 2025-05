Rusi naťahujú čas, Ukrajinci stále čakajú na ich návrhy a Trump chce zistiť, či ho Putin ťahá za nos

O niekoľko dní bude známe, či si Rusi a Ukrajinci znovu sadnú k rokovaciemu stolu, a do dvoch týždňov šéf Bieleho domu oznámi, či zmení svoj postoj k ruskému lídrovi. Medzitým, čo dunenie zbraní na fronte neutícha a podobne to platí o ostreľovaní vzdialených miest, vzniká nová šanca na rozhovory. Vývoj vojny pritom môže ovplyvniť najnovší výrok amerického prezidenta, ktorý upozornil šéfa Kremľa, že by mohol proti nemu pritvrdiť.

Zelenskyj navštívil vojakov na východe Ukrajiny Video Zdroj: TV Pravda

Čo sa týka diplomacie, do úvahy prichádzajú nové rokovania zástupcov Kyjeva a Moskvy. Približne po dvoch týždňoch by sa opäť uskutočnili v Turecku. Dejisko sa nemá zmeniť: zase by to bol Istanbul.

Predpokladaný dátum stretnutia je 2. jún, čiže už najbližší pondelok. Nateraz sa však nedá s istotou povedať, že Ukrajinci a Rusi sa budú znovu zoči-voči rozprávať o zastavení vojny, ktorá trvá už od februára 2022.

Bojujúce strany si mali vymeniť texty o tom, ako si predstavujú vyriešenie krvavého konfliktu. Kým Ukrajinci už písomne poskytli Rusom svoje návrhy, naopak, v Kyjeve sa sťažujú, že z Moskvy zatiaľ ešte nič nedostali. Vladimir Putin pritom sľúbil Donaldovi Trumpovi, že predloží ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému memorandum, keď spolu telefonovali pred desiatimi dňami. „Ubezpečovali: ‚Bude, bude.‘ Ničoho sme sa však nedočkali. Obrátili sme sa k USA – tiež čakajú. Všetci čakajú," citovala Zelenského agentúra UNIAN.

Skaza po ruských vzdušných útokoch na Ukrajinu Video Zdroj: TV Pravda

Agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenovaných ruských predstaviteľov, konkretizovala časť toho, čo Moskva predloží Kyjevu v memorande: „Písomná garancia Západu, že Ukrajina, Gruzínsko, Moldavsko a ďalšie niekdajšie republiky Sovietskeho zväzu nevstúpia do NATO, zrušenie niektorých protiruských sankcií, otázka zmrazených ruských aktív, ochrana ruskojazyčného obyvateľstva na Ukrajine."

Keď sa to dozvedel Mychajlo Podoľak, ktorý je poradca Zelenského, hovoril o primitívnych nástrojoch ruskej vyjednávacej taktiky. Server RBK-Ukrajina v tomto kontexte poukázal na to, že je absurdné vťahovať do otázok ukončenia vojny Gruzínsko alebo Moldavsko, pretože v ozbrojenom rusko-ukrajinskom konflikte sa nijako neangažujú.

Medzitým ukrajinský minister obrany Rustem Umerov telefonoval s Vladimirom Medinským, ktorý viedol tím ruských vyjednávačov nedávno v Istanbule. Od tohto Putinovho poradcu sa dozvedel dve podstatné veci: návrh na rokovanie v Istanbule 2. júna s tým, že až v Turecku Rusi poskytnú Ukrajincom svoje memorandum. Medinskij poznamenal, že jeho vyjednávači sú potom okamžite pripravení rokovať so zástupcami Zelenského.

Čítajte viac Zelenskyj chce, aby bola korupcia v čase vojny považovaná za vlastizradu

Nepochybne ide o naťahovanie času zo strany Moskvy; človek by sa mohol nazdávať, že je to provokácia, ktorá má za cieľ dosiahnuť to, aby v Kyjeve nesúhlasili so stretnutím 2. júna, a potom by Putin mohol zvaliť vinu za neochotu komunikovať na Zelenského. Vôbec nie je jasné, čo Rusku bráni, aby svoj písomný dokument odovzdalo Ukrajincom už pred možným stretnutím v Istanbule. Naopak, tí svoje memorandum už doručili aj Trumpovi.

Umerov na sociálnej sieti Facebook napísal, že Rusom zostávajú ešte štyri dni na to, aby odovzdali svoje memorandum. Nevyjadril sa nijako o tom, či by Ukrajinci do Turecka neodleteli v prípade, že z Moskvy dovtedy nezískajú tento písomný dokument.

Správanie Rusov považuje za nepochopiteľné aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha: „Prečo čakať do pondelka? Ak Rusi vypracovali svoje memorandum po desiatich dňoch uvažovania a útokov, tak nám ho mohli hneď poskytnúť," citovala ho agentúra UNIAN.

Samozrejme, že Ukrajinci by sa mohli dostať k ruským písomným návrhom v prípade, že by ich Putin poslal Trumpovi. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však vyhlásil, že do Bieleho domu takáto pošta nepríde, pretože neexistuje dohoda s USA, ktorá by Rusov k tomu zaväzovala.

Čítajte viac Korupcia na najvyšších poschodiach. Ukrajinského námestníka zadržala tajná služba pre branie obrovského úplatku

Asi sa nebudeme mýliť, keď poznamenáme, že tieto slová Lavrova môžu podráždiť predstaviteľov americkej vlády. Kým z Ruska nič neprišlo, naopak, Zelenskyj poslal Trumpovi svoje memorandum tento týždeň v utorok.

Prezident USA komentoval dianie, keď odpovedal na otázky novinárov v Bielom dome. Vyhlásil, že pripúšťa, že Putin zámerne zdržiava postup na ceste k ukončeniu vojny.„Zistíme, či nás ťahá za nos, alebo nie. A ak áno, budeme reagovať trochu inak," upozornil Trump. Dodal, že jasno v hlave bude mať do dvoch týždňov.

Neústupčivosť v kombinácii s naťahovaním času by sa mohla Putinovi vypomstiť. Američania dali opakovane najavo, že by mohli výrazne sprísniť protiruské sankcie. Trump však ani teraz nekonkretizoval, či by Putina naozaj tvrdšie potrestal.