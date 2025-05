Musk odišiel z vlády. Zostanú Trumpovi jeho peniaze?

Najbohatší človek na svete Elon Musk chce mať menej politických povinností. V minuloročných prezidentských a kongresových voľbách podporil republikánov sumou približne 290 miliónov dolárov. Určite mal podiel na tom, že sa Donald Trump dostal do Bieleho domu. V stredu však megaboháč skončil s prácou pre americkú vládu.

Musk už skôr avizoval, že odíde z Úradu pre efektivitu vlády (DOGE), ktorý viedol. Dôvodom je padajúci predaj elektrických áut jeho firmy Tesla a množili sa aj jeho spory s Trumpovými ľuďmi. Podľa agentúry Reuters sa na Muska nahneval momentálne asi najdôležitejší poradca prezidenta Stephen Miller. Nepáčilo sa mu, že multimiliardár kritizoval novú legislatívu týkajúcu sa daňových škrtov. Musk tvrdí, že zákon podkopáva jeho snahu znížiť deficit. Trumpovcom sa legislatívu len tesne podarilo presadiť v Snemovni reprezentantov a teraz rokujú so senátormi.

„Po prezidentskej inaugurácii sa rýchlo ukázalo, že miliardár je mimoriadne výrazná sila na Trumpovej orbite. Musk bol stále viditeľný, drzý, nikdy sa neospravedlňoval a nebol spútaný tradičnými normami. Vo februári sa za divokého jasotu na Konferencii konzervatívnej politickej akcie oháňal motorovou pílou s červenou metalízou. Vyhlásil, že je to motorová píla na byrokraciu,“ napísala agentúra Reuters. Na spomenutej konferencii sa s Muskom stretol slovenský premiér Robert Fico.

Musk sa síce sťažuje, ale je otázne, koľko toho šéf DOGE naozaj dokázal. Webová stránka úradu tvrdí, že americkí daňoví poplatníci už ušetrili osekaním byrokracie a podporných programov 175 miliárd dolárov.

„Naša analýza zistila, že len asi polovicu rozpísaných úspor bolo možné prepojiť s dokumentmi alebo s inou formu dôkazov,“ uviedla spravodajská stránka BBC News na základe svoje investigatívy.

Na druhý problém upozornil zakladateľ Microsoftu a miliardár Bill Gates. „Mohol by z neho byť veľký filantrop. Namiesto toho sa najbohatší muž sveta podieľal na smrti najchudobnejších detí sveta,“ vyhlásil Gates na adresu Muska v rozhovore pre denníky Financial Times a New York Times. Pripomenul, že megaboháč zničil americkú Agentúru pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Bude Musk, ktorého majetok magazín Forbes momentálne odhaduje na 432 miliárd dolárov, pokračovať v politike? Nedávno priznal, že by sa z nej chcel aspoň do istej miery stiahnuť. Trumpovi by sa však jeho peniaze zišli. „Prezident a Musk sa doteraz vyhrážali republikánom, že ich finančne nepodporia, ak budú kritickí k vláde,“ povedal pre Pravdu Larry Diamod, expert na demokratické procesy zo Stanfordovej univerzity.