Katastrofa v Alpách sa nekončí: Obec Blatten zmizla pod ľadom, hrozí ničivá prílivová vlna

Po stredajšom (28. máj) mohutnom zosuve masy ľadu a skál do horského údolia vo švajčiarskom kantóne Valais, spôsobenom kolapsom ľadovca, ktorý takmer úplne zasypal predtým evakuovanú obec Blatten, hrozia záplavy.

Kolaps ľadovca nad švajčiarskym Blattenom Video Masívny kolaps ľadovca v švajčiarskych Alpách v stredu prakticky zničil dedinu Blatten v údolí Lötschental, pričom jedna osoba je nezvestná. / Zdroj: X/Weather Monitor

Zosuv totiž prehradil tok rieky Lonza, v dôsledku čoho nad Blattenom vzniklo umelé jazero, ktoré sa rýchlo zväčšuje. Ak by sa voda preliala cez masy sutín a trosiek, mohla by vzniknúť prílivová vlna, ktorá by zmietla dediny ležiace nižšie v údolí, povedal hovorca civilnej ochrany Antoine Jacquod. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál telerozhlasu SRF.

Členovia krízového štábu na tlačovej konferencii uviedli, že voda by sa mohla cez sutiny preliať už v priebehu tejto noci. V najhoršom prípade by to mohlo vyvolať zosuvy pôdy. Hladina jazera v súčasnosti stúpa približne o 80 centimetrov za hodinu.

Regionálny krízový štáb a záchranné zložky sú preto pripravené na preventívnu evakuáciu obyvateľstva. Niektoré budovy v údolí Lötschental už boli evakuované. Takisto bola preventívne vypustená nádrž nachádzajúca sa ďalej po prúde rieky pri obci Ferden, ktorá by v prípade záplav zachytila časť vody.

Na dne údolia sa po zosuve vytvorila masa ľadu a hornín hrubá niekoľko desiatok metrov a dlhá asi dva kilometre, ktorá pochovala väčšinu dediny Blatten. Vzhľadom na existujúce riziká a geologickú nestabilitu sú akékoľvek práce na mieste katastrofy v súčasnosti nemožné. Armáda je pripravená poskytnúť vodné čerpadlá, bagre a inú ťažkú techniku. Mobilizovaná bola aj civilná ochrana.

Úrady vo štvrtok vykonali dva prieskumné lety, ktoré ukázali, že z masívu Kleiner Nesthorn sa môže zrútiť ďalšia masa horniny s objemom stoviek tisíc kubických metrov.

Ku kolapsu ľadovca došlo v stredu približne o 15.30 h. Záchranári stále pátrajú po nezvestnom 64-ročnom mužovi. Vedúci oddelenia prírodných rizík kantónu Valais Raphaël Mayoraz odhadol, že do údolia sa zosunuli približne tri milióny kubických metrov hornín. Zosuv sa očakával už niekoľko dní, preto sa minulý týždeň pristúpilo k evakuácii dediny Blatten, ktorá má približne 300 obyvateľov.