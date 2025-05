ONLINE: Ruské drony útočili na Charkov, ukrajinské na Kursk. Vojna sa blíži k mestu Sumy

6:00 Nočný ukrajinský dronový útok v západoruskej Kurskej oblasti poškodil nemocnicu, bytové domy a najmenej jedného človeka zranil, uviedol v noci na piatok podľa agentúry Reuters gubernátor Kurskej oblasti Alexander Chinštejn. V severoukrajinskej Sumskej oblasti podľa šéfa oblastnej správy Oleha Hryhorova medzitým prepukli nové boje v obciach pri hranici s Ruskom. Uviedol, že kontrola nad rôznymi časťami jeho oblasti sa neustále strieda medzi bojujúcimi stranami.

Ukrajina zase hlási masívny dronový útok na Charkov a okolie. Po útoku hlásia úrady zatiaľ 9 zranených, vrátane dvoch detí. Akopodľa agentúry Unian informoval starosta Charkova Igor Terechov, v meste bolo počuť sériu výbuchov. „Charkov je pod masívnym útokom bezpilotných lietadiel. Buďte opatrní!“ uviedol.

O niečo neskôr dodal, že jeden z mestských podnikov v mestskej časti Slobodskoj bol zasiahnutý dronmi a na mieste vypukol požiar.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok podľa agentúry Reuters novinárom povedal, že Rusko zhromažďuje vyše 50 000 vojakov blízko Sumskej oblasti, ale Kyjev podnikol kroky, aby zabránil Moskve v rozsiahlej ofenzíve v tomto regióne. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno povedal, že jeho armáda vytvára nárazníkovú bezpečnostnú zónu pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Podľa Zelenského chce Rusko nárazníkovú zónu s hĺbkou asi desiatich kilometrov.

Rusko sa podľa Kyjeva chystalo začať ofenzívu do Sumskej oblasti už vlani, ale plány mu prekazil ukrajinský prienik do Kurskej oblasti, napísal The Kyiv Independent.

Gubernátor Kurskej oblasti Chinštejn uviedol, že ukrajinské drony zasiahli Kursk, ktorý je správnym strediskom rovnomennej oblasti. „Úlomky dronu poškodili hlavnú mestskú nemocnicu v Kursku. Boli rozbité okná. Žiadni pacienti našťastie neboli zranení,“ napísal Chinštejn na telegrame. „Padajúce úlomky dronov poškodili tiež výškové bytové domy,“ dodal.

Ukrajinská armáda uviedla, že jej jednotky zostávajú aktívne v malých častiach Kurskej oblasti.

Úrady v Sumskej oblasti, ktorá mesiace čelí neustálym ruským útokom, tento týždeň uviedli, že ruské sily majú pod kontrolou najmenej štyri dediny blízko hranice.

„V niektorých pohraničných oblastiach, najmä v okolí obcí Chotin a Junakivka, pokračujú tvrdé boje,“ napísal na facebooku šéf oblastnej správy Hryhorov. „Situácia na frontovej línii sa neustále mení. Na niektorých miestach máme prevahu, inde prechádza nepriateľ do útoku,“ dodal.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok na telegrame oznámilo dobytie ďalších troch ukrajinských dedín: obce Strojivka v Charkovskej oblasti a vsí Ševčenko Perše a Hnaťivka v Doneckej oblasti. Podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno ihneď nezávisle overiť, Kyjev sa k tvrdeniu Moskvy nevyjadril. Podľa štvrtkového oznámenia ukrajinskej armády ale Rusko podniklo v okolí mesta Pokrovsk za posledných 24 hodín 53 útokov.