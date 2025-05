Bude Kremeľ páliť knihy? Ruské kníhkupectvá postihli čistky zameraná aj proti autorom bestsellerov

Nariadenie prichádza uprostred silnejúcej cenzúry z Kremľa, ktorá sa od ruskej invázie na Ukrajinu zameriava na protivojnové diela, knihy s témami súvisiacimi so sexuálnymi menšinami LGBT a kritikou ruského vedenia.

Zoznam 37 diel určených na vyradenie podľa BBC predstavuje eklektickú zmes, siahajúcu od textov, ktorých autorom je slovinský filozof Slavoj Žižek, cez historickú fantasy Viazač spomienok od Collinsovej, knihy japonského románopisca Rjú Murakamiho, dielo Davida Katza o histórii hudobného žánru reggae až po práce mnohých ruských autorov, ako je napríklad Encyklopédia ruskej duše od Viktora Jerofejeva.

List BMM, ktorý BBC videla, varuje pred nepríjemnými dôsledkami, ak by knihy, ako sú Eugenidesove Samovraždy panien, nezmizli z regálov, a to kvôli podozreniu, že tieto knihy „nedodržiavajú ruské zákony“. Do ďalších podrobností list nezabieha, požaduje však od kníhkupcov, aby okamžite prestali predávať spomínané knihy a vrátili ich, alebo zničili zvyšné výtlačky, čo majú doložiť písomným potvrdením.

Morálna panika na trhu

List podpísala generálna riaditeľka BMM Anastasija Nikitanová, ktorá zavesila, keď ju BBC požiadala o vyjadrenie, a na ďalšie správy nereagovala.

„Skontrolovali sme zoznam a tieto knihy momentálne nemáme skladom,“ povedal BBC pod podmienkou anonymity zamestnanec jedného z knižných obchodov, ktorý list obdržal. Pripustil, že nemá tušenie, prečo si distribútor vybral práve spomínané knihy. „Je to známka morálnej paniky, ktorá zachvátila trh,“ usúdil.

Zakázané knihy vydalo ruské vydavateľstvo Ripol Classic a Dom Istorii, ktoré sú pridružené k BMM. „Pravdepodobne to súvisí so zákonom proti LGBT, ale treba to vyjasniť. Neviem jasne povedať, čo sa stalo,“ povedal šéf Ripol Classic Sergej Makarenkov. „Takéto zoznamy sa teraz objavujú všade. Je to úplne bežné,“ dodal.

Makarenkov sľúbil, že sa ozve, len čo sa dozvie ďalšie podrobnosti, ale na následné telefonáty už nereagoval.

Rusko v roku 2013 zakázalo propagáciu „netradičnej sexuálnej orientácie“ medzi maloletými. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu zákon rozšírilo tak, aby zakazoval šírenie „propagandy LGBT“ medzi ľuďmi všetkých vekových kategórií. Ruský najvyšší súd zakázal to, čo Moskva nazýva „medzinárodným hnutím LGBT“, ako „extrémistickú organizáciu“, hoci žiadne takéto oficiálne hnutie neexistuje.

List BMM nasledoval po zásahu proti vydavateľom románov pre dospievajúcich s tematikou LGBT. Autorky knihy Leto v pionierskom šatke, líčiacej vzťah dvoch chlapcov na pionierskom tábore, radšej opustili Rusko. V polovici mája ruská polícia zadržala desiatku zamestnancov jedného z najväčších ruských vydavateľstiev Eksmo po razii podniknutej v rámci vyšetrovania týkajúceho sa „propagandy LGBT“. Zatknutým podľa denníka Kommersant hrozí až osem rokov väzenia, zatiaľ ich súd poslal do domáceho väzenia.

Iné ruské vydavateľstvo, Samokat, požiadalo kníhkupectvá, aby stiahli z predaja 23 kníh a vrátili ich, uviedol server Meduza. Na zozname sú knihy ako pre deti, tak pre dospelých, napríklad komiks o histórii feminizmu, príbeh dievčaťa utekajúceho pred vojnou, román dotýkajúci sa homosexuality i cestopis ruských autoriek. Podľa nemenovaného kníhkupca žiadosť o vyradenie kníh pravdepodobne súvisí s obavami, že v týchto dielach by cenzúri mohli nájsť „propagandu LGBT“ či iné prehrešky.

Jedno z petrohradských kníhkupectiev už dostalo pokutu 800 000 rubľov za „propagandu netradičných sexuálnych vzťahov a zmeny pohlavia“ pre predaj troch knižiek z vydavateľstva Ad Marginem, dodala Meduza.