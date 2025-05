Kellogg zahral na Putinovu „nôtu“: Obavy Ruska z rozšírenia NATO na východ sú oprávnené

Obavy Ruska z rozšírenia NATO na východ sú oprávnené a Spojené štáty nechcú, aby sa Ukrajina k aliancii pripojila. Americkej televízii ABC News to povedal splnomocnenec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keith Kellogg.

Keith Kellogg vstupuje do sály na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve na Ukrajine 20. februára 2025.

Podľa agentúry Reuters sa Kellogg vyjadroval k informáciám, že Rusko chce písomný sľub ohľadom toho, že sa NATO nebude rozširovať smerom na východ o Ukrajinu a ďalšie niekdajšie krajiny Sovietskeho zväzu. „Je to oprávnená obava,“ povedal Kellogg.

Spojené štáty dávajú najavo, že „vstup Ukrajiny do NATO nie je na stole“, uviedol Trumpov splnomocnenec a dodal, že Spojené štáty nie sú jediné, ktoré to hovoria. „Mohol by som vám vymenovať pravdepodobne ďalšie štyri krajiny NATO,“ povedal tiež a pripomenul, že s prijatím novej krajiny musia súhlasiť všetci súčasní členovia aliancie. Ruské výhrady týkajúce sa rozšírenia NATO sa netýkajú len Ukrajiny, ale aj Gruzínska a Moldavska.

Severoatlantická aliancia už niekoľko rokov zdôrazňuje, že rozhodnutie o vstupe je výhradne záležitosťou existujúcich členov a krajín, ktoré majú o členstvo záujem. Žiadna tretia krajina podľa NATO nemá mať pri takomto rozhodovaní právo veta.

Kellogg v rozhovore povedal, že ďalším krokom pri vyjednávaní o prímerí vo vojne Ruska proti Ukrajine bude pokus o spojenie požiadaviek oboch znepriatelených strán do jedného dokumentu. Do diskusií o tom sa k Spojeným štátom podľa neho zapoja aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Nemecka, Francúzska a Británie.

Rusko navrhuje, aby sa druhé kolo priamych rokovaní s Ukrajinou konalo v pondelok v Istanbule. Kyjev chce, aby mu Moskva ešte pred pondelkovým rokovaním odovzdala memorandum, v ktorom predstaví svoje požiadavky na dosiahnutie trvalého mieru.

Trump je z ruského prezidenta Vladimíra Putina frustrovaný, pretože u neho sleduje „istú mieru nerozumnosti,“ povedal Kellogg. Šéf Bieleho domu Putina v posledných dňoch kritizoval v súvislosti s rozsiahlymi útokmi na Ukrajinu, ktoré ruská armáda podnikla minulý víkend.

Kellogg uviedol, že podľa konzervatívnych odhadov si vojna na Ukrajine na oboch stranách vyžiadala 1,2 milióna mŕtvych a zranených. „To je ohromujúce číslo – toto je vojna v priemyselnom meradle,“ povedal Trumpov splnomocnenec.