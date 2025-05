Český minister spravodlivosti odstupuje pre kauzu s bitcoinmi

„Po dohode s predsedom vlády Petrom Fialom som sa rozhodol podať demisiu na funkciu ministra spravodlivosti. Nie som si vedomý žiadneho nezákonného konania. Nechcem však poškodzovať povesť vlády ani vládnej koalície,“ vysvetlil svoj krok Blažek.

Fiala jeho rozhodnutie ocenil. „Som presvedčený, že v prípade dražby bitcoinu konal v dobrej viere, a o to viac si jeho zodpovedný krok cením,“ napísal premiér na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že Blažek sa rozhodol rezignovať v deň, keď Poslaneckou snemovňou prešla novela trestného zákona, ktorú podľa jeho slov oceňuje odborná aj laická verejnosť. Odchádzajúci minister má podľa neho veľké zásluhy na modernizácii českej justície.

Opozícia uviedla, že napriek oznámenej demisii Blažka zostávajú mnohé otázky nezodpovedané a bude chcieť, aby sa k prípadu vyjadril aj premiér Fiala.

Kauza bitcoinov

Českou politikou hýbe kauza ministerstva spravodlivosti, ktoré prijalo bitcoiny v hodnote takmer miliardy korún (takmer 40 miliónov eur) od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za obchod s drogami na internete. Opozícia prijatie daru, ktorý podľa nej zrejme pochádza z trestnej činnosti, kritizuje s tým, že by mohlo ísť o prianie špinavých peňazí. Minister spravodlivosti Pavel Blažek akékoľvek pochybenie odmieta a podľa svojich slov to myslel dobre. Opozícia už požiadala o zvolanie mimoriadnej schôdze. Prípadom sa zaoberá aj polícia a Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Blažek argumentoval, že človek, ktorý rezortu bitcoiny daroval, svoj trest vykonal a v súčasnosti nie je z ničoho obvinený. Zároveň tiež podotkol, že neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, že by kryptomena pochádzala z trestnej činnosti. „Polícia tie nosiče mala nejakých desať rokov a nezískala pre štát ani korunu. Takže ja môžem povedať len toľko, že vediem nad českou políciou v tejto veci miliarda k nule, nemám absolútne žiaden dôvod sa za to hanbiť,“ povedal Blažek. Argumentoval, že ak by súd nakoniec predseda len rozhodol, že peniaze z trestnej činnosti skutočne pochádzajú, tak by ich aj tak štát skonfiškoval.

Dodal tiež, že peniaze budú použité na pomoc obetiam trestných činov, financovania boja s kyberkriminalitou a na financovanie väzenskej služby.

Opozícia to označila za „škandál obrovských rozmerov“.

Vrchné štátne zastupiteľstvo v piatok oznámilo, že dozoruje prípad súvisiaci s darovaním bitcoinov ministerstvu, ktorý polícia vyšetruje pre podozrenie zo zneužitia právomoci úradnej osoby, legalizácie výnosov z trestné činnosti a nedovolenej výroby a iného zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi.

Podľa zistení českých médií je pravdepodobné, že bitcoiny pochádzajú z nelegálnej činnosti. Ministerstvu ich údajne daroval Tomáš Jiřikovský, ktorý bol v minulosti odsúdený za spreneveru, obchod s drogami a nedovoľované ozbrojovanie. Prevádzkoval on-line trhovisko na predaj drog. V roku 2021 bol z väzenia prepustený a získal späť zabavenú elektroniku vrátane bitcoinovej peňaženky, v ktorej mal viac než 1500 bitcoinov. Prostredníctvom svojho právnika ponúkol rezortu spravodlivosti 30 percent ako dar, ktorý minister Blažek prijal. Štát z nich vo verejných aukciách získal 956,8 miliónov korún (viac než 38 miliónov eur).