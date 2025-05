Americký denník odhalil požiadavky memoradna, ktoré Ukrajina predloží Rusku

O tomto anonymne informoval vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ pre denník The New York Times.

V článku sa pripomína, že tento týždeň osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa, Keith Kellogg, potvrdil, že americká strana dostala memorandum od Ukrajiny, no stále čaká na zodpovedajúci dokument od Ruskej federácie. Zároveň zdôraznil, že ukrajinská vláda by sa nemala vzdávať rokovaní, aj keď Rusko svoj memorandum pred ich konaním nepredloží, píše denník.

„Vždy varujem: nehovorte také veci, pretože ak sa nezúčastníte, viete, že súčasťou života je aj účasť. Musíte ukázať, že to myslíte vážne,“ povedal Kellogg v rozhovore pre ABC News.

Podľa jeho slov má ukrajinské memorandum 22 bodov. Označil ich za „celkom dobré“ a „rozumné“.

Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sybiha 30. mája obvinil Rusko z naťahovania rokovaní. Uviedol, že Moskva doteraz nepredložila svoj memorandum s podmienkami mieru.

Podľa ministra chce Ukrajina tento dokument vidieť ešte predtým, ako vyšle svoju delegáciu na ďalšiu fázu rokovaní, ktorú Moskva navrhla uskutočniť 2. júna v Istanbule.

„Cieľom Kyjeva naďalej zostáva najprv zabezpečiť zastavenie paľby a až potom prejsť k rokovaniam o širšej mierovej dohode. Rusko však neprejavuje výrazný záujem o prímerie. Namiesto toho opakovane vyhlasovalo, že chce, aby sa rokovania sústredili na riešenie ‚hlavných príčin‘ vojny – čo je kremľovský termín označujúci široké požiadavky, ako napríklad záväzok nerozširovať NATO na východ, čo Kyjev a jeho spojenci považujú za spôsob, ako si podriadiť Ukrajinu,“ dodal denník The New York Times.

Rusko neodovzdalo sľúbené memorandum

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok (29. mája) zdôraznil, že Rusko neodovzdalo sľúbené memorandum. Uviedol, že Ruská federácia naťahuje vojnu a robí všetko pre to, aby oklamala krajiny, ktoré sa snažia ovplyvniť Moskvu, pripomína agentúra UNIAN.

„Slová na Moskvu neplatia. Dokonca ani takzvané memorandum, ktoré sľubovali a údajne viac než týždeň pripravovali, doteraz nikto nevidel. Ukrajine ho neodovzdali. Našim partnerom ho neodovzdali. Ani Turecku, ako krajine, ktorá hostila prvé stretnutie, neodovzdali nový program,“ povedal prezident.

Zároveň hovorca Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny Heorhij Tychyj vysvetlil, prečo sa Rusi obávajú odovzdať „mierové memorandum“. Podľa jeho slov to nechcú urobiť kvôli nerealistickým ultimátam, ktoré dokument obsahuje.

Ak to však nie je pravda, Rusi by podľa Tychého mali dokument okamžite odovzdať. Domnieva sa, že by mali „prestať hrať tieto hry“, pretože to „len dokazuje, že pravdepodobne chcú, aby bolo ďalšie stretnutie bezvýznamné“.