Trump by rád dohodu s Iránom dosiahol bez bômb zhodených po celom Blízkom východe. Zmeňte rétoriku, odkazuje Teherán

Nervózny minister obrany USA: Nikto nezdieľal vojnové plány Video Šéfredaktor magazínu Atlantic Jeffrey Goldberg sa dostal do skupiny na šifrovanej komunikačnej platforme Signal. V nej najvyššie postavení americkí predstavitelia diskutovali o plánoch na vojenský zásah proti jemenským militantom húsiovcom, ktorých podporuje Irán. Zdroj: C-SPAN

„Myslím, že máme šancu tiež dosiahnuť dohodu s Iránom, nechcú byť vyhodení do povetria, radšej by sa dohodli, a myslím, že by sa to mohlo stať v nie príliš vzdialenej budúcnosti,“ povedal Trump, ktorý si vraj želá, aby bol Irán bezpečnou a úspešnou krajinou. Nesmie však mať jadrovú zbraň.

Nemenovaný iránsky činiteľ predtým Reuters povedal, že ak USA hľadajú diplomatické riešenie, musia zmeniť svoje vyjadrovanie. Skoršie slová Trumpa o možnom bombardovaní iránskych jadrových zariadení označil za jasnú červenú líniu, ktorej prekročenie by malo tvrdé následky.

Atómový hríb nad Amerikou, vojenská základňa v plameňoch. Irán zverejnil výhražné video Video Zdroj: Twitter / @inexorable_swe

Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán, že cieľom jeho jadrového programu je získať atómové zbrane. Teherán to dôsledne odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely. Trump opakovane hrozí Iránu použitím vojenskej sily, ak sa nepodarí rýchlo dosiahnuť novú dohodu. Od tej predošlej pritom sám v roku 2018 odstúpil. Teraz obe strany vedú diplomatické rozhovory o novej.