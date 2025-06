Populačná tragédia: Ukrajine chýba už viac ľudí, ako žije na Slovensku. Pribudne 200-tisíc utečencov? A koľkí sa vrátia do vlasti?

NATO stojí za Ukrajinou. Hrdinom sláva! Video

Keď v roku 1991 zaniklo sovietske impérium, na Ukrajine žilo 52 miliónov ľudí (v niekdajšom komunistickom impériu malo viac obyvateľov už iba Rusko). Posledné sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v roku 2001, takže je zbytočné venovať pozornosť vtedajším zisteniam. Demografi teraz odhadujú, že územia, ktoré Ukrajinci kontrolujú počas ruskej agresie, obýva už len 29 miliónov ľudí. „Vojna spravidla zvyšuje úmrtnosť a znižuje pôrodnosť, ale emigrácia z Ukrajiny vyzerá šialene," citoval server Rádio Sloboda demografa Oleksandra Hladuna z Ukrajinskej akadémie vied.

Slová experta vôbec nevyznievajú prehnane. Stačí sa pozrieť na údaje Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Vyplýva z nich, že v decembri 2024 sa nachádzalo v celej Európe viac ako 6,25 milióna ľudí, ktorí z Ukrajiny utiekli pred vojnou. Odvtedy pribudlo ďalších viac ako 100-tisíc. Dokopy je ich teraz bezmála 6,4 milióna. Najviac ukrajinských utečencov žije v Nemecku (1,24 milióna), nasleduje Poľsko (takmer milión), tretie v tabuľke je Česko (vyše 401-tisíc). Na Slovensku sa nachádza viac ako 100-tisíc Ukrajincov s dočasnou ochranou.

Dá sa odhadnúť, že koľkí sa vrátia do vlasti, keď stíchnu zbrane? Minister národnej jednoty Oleksij Černyšov pred dvomi mesiacmi povedal, že celkovo by ich mohlo byť 70 percent. Možno vyslovil príliš optimistický predpoklad s prihliadnutím na to, že by to boli Ukrajinci, ktorí postupne pricestujú domov. Veď mesiac predtým Černyšov, ktorý riadi rezort zodpovedajúci za integráciu utečencov späť do spoločnosti, poznamenal, že po ukončení bojov to rýchlo a vo veľkom počte nebude: „Očakávam návrat tretiny utečencov, keď sa bezpečnosť v našom štáte stane stabilnou," uviedol podľa novín Ekonomičeskaja pravda. Minister dodal, že vláda v tomto roku predstaví motivačné opatrenia, aby utečenci uprednostnili cestu domov pred trvalým pobytom v zahraničí.

Isté je, že čoraz menej Ukrajincov prejavuje vôľu vrátiť sa po skončení vojny do vlasti. Centrum ekonomických stratégií, ktoré si dalo urobiť prieskum o náladách utečencov, v novembri 2024 informovalo, že pravdepodobne alebo určite chce prísť domov necelá polovica respondentov (na jeseň 2022 iba desatina opýtaných neuvažovala o návrate). Sociológovia pritom opakovane upozorňujú, že jedna vec je záujem prísť späť na Ukrajinu, druhá vec bude skutočné rozhodnutie. Aj preto znejú logicky slová ministra Černyšova o predpokladanej tretine navrátencov. Podľa inej ankety, ktorú uskutočnil Kyjevský medzinárodný sociologický ústav, o občianstvo iného štátu už požiadalo alebo sa chystá tak urobiť zhruba 20 percent opýtaných.

Prezident Volodymyr Zelenskyj naposledy konkretizoval počet strát na bojisku vo februári tohto roku. V rozhovore pre televíziu NBC povedal, že od začiatku ruskej invázie bolo zabitých viac ako 46-tisíc ukrajinských vojakov a ďalších takmer 380-tisíc utrpelo zranenia. Samozrejme, že aj toto sú údaje, ktoré znižujú populáciu.

Pesimisticky pôsobí aj pohľad na počet rodiacich sa detí. Mimochodom, pôrodnosť na Ukrajine bola nízka už pred vpádom ruských vojsk. Pred rokom 2022 bol koeficient pôrodnosti 1,16, teraz je 0,9, čo štatisticky znamená, že na desať žien pripadá dovedna len deväť novorodencov.

Do mozaiky nepríjemných faktov ešte, bohužiaľ, zapadá obava z blízkej budúcnosti. Existuje riziko, že ak Rusi čoskoro nepristúpia na uzavretie prímeria, potom sa očakáva ich letná ofenzíva. Keby dosiahli ďalšie územné zisky, z ohrozených území by mohlo utiecť až okolo 200-tisíc ďalších Ukrajincov. Možno nie všetci do zahraničia, ale aj do západných častí svojho štátu, no v cudzine by niekoľko desaťtisícov utečencov zase pribudlo.

Experti z Inštitútu demografie Ukrajiny odhadujú, že okolo roku 2035 bude na jej území žiť približne 30 miliónov ľudí. Ukrajina s viac ako 50 miliónmi obyvateľov z obdobia Sovietskeho zväzu zostane minulosťou…