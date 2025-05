Stanú sa zemiaky v Rusku luxusom? Putin ich zháňa v Mongolsku aj u Lukašenka

„Stretol som sa so zástupcami rôznych podnikateľských sektorov vrátane poľnohospodárstva. Ukázalo sa, že nemáme dostatok zemiakov,“ uviedol Putin pred pár dňami vo vysielaní štátnej televízie.

So žiadosťou, či by nepomohol s dodávkami tejto plodiny, sa už údajne obrátil aj na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ale nepochodil. „Povedal: Už sme všetko predali Rusku,“ priblížil Putin.

Prudký nárast cien

Vinu za to, že v krajine chýbajú zemiaky, nesú aj ruskí poľnohospodári. Pred dvoma rokmi mali rekordne veľkú úrodu, čo spôsobilo, že sa ceny tejto komodity prepadli, a tak jej nasledujúcu sezónu vysadili menej.

Keď sa k tomu pridali mrazy a dlhé sucho, výsledkom bola veľmi slabá úroda. Vlani dopestovali len osem miliónov ton zemiakov, teda o 1,3 tony menej ako v roku 2023. V Rusku je to pritom veľmi dôležitá a vyhľadávaná plodina, z ktorej sa napríklad vyrába i obľúbená vodka.

„Zemiaky niekedy nazývajú druhý chlieb,“ pripomenul podľa portálu The Moscow Times podpredseda Štátnej dumy Boris Černyšov, ktorý v liste ministrovi hospodárstva Maximovi Rešetnikovovi navrhol, aby štát dočasne reguloval maloobchodné ceny tejto potraviny.

Ako varoval, ich prílišné kolísanie by znamenalo veľkú finančnú záťaž pre milióny rodín v Ruskej federácii.

Lenže práve to sa už deje. Ceny zemiakov prudko stúpli. Podľa štatistického úradu Rosstat sa vlani zvýšili o 92 percent a do mája tohto roka medziročne vzrástli až o 166,5 percenta. Zemiaky sa tak stali najviac zdražovanou potravinou v krajine.

Podľa analýzy poľnohospodárskej agentúry AB-Center veľkoobchodné ceny tejto plodiny začiatkom apríla medziročne stúpli až o 285,5 percenta z 11,40 rubľa (0,13 eura) na 42,40 rubľa (0,48 eura) za kilogram. Na porovnanie: celosvetový priemer je zhruba 0,17 eura za kilo.

Kremeľ zásobovanie „druhým chlebom“ zhoršil i vlastným rozhodnutím, keď v januári minulého roka obmedzil import semien zo štátov na svojom „nepriateľskom zozname“. Dovoz sadbových zemiakov tak v priebehu jedného roka znížil až o 93 percent.

V snahe o sebestačnosť v tejto oblasti prerušil import tohto tovaru z Európskej únie, ktorá bola pred ruskou agresiou proti Ukrajine jeho najväčším dodávateľom.

Bratská pomoc?

Moskva s nedostatkom zemiakov bojuje už celé mesiace, čím vyčerpala i zásoby svojho verného spojenca Bieloruska. V Minsku pritom riešia podobný problém. Zatiaľ čo v Rusku produkcia zemiakov vlani klesla o 14 percent, v Bielorusku až o 23 percent.

Lukašenko sa však prejavil ako Putinov oddaný vazal a hoci doma nemá dosť tejto komodity, aj tak nariadil jej vývoz do Ruska – až kým sa neminuli zásoby.

„Musíme pomôcť svojim ruským bratom. Koniec koncov, nie je to charita. Ceny sú seriózne a dá sa na tom zarobiť,“ vysvetlil pre bieloruské štátne médiá.

Foto: President.gov.by Alexandr Lukašenko S pestovaním zemiakov má už Lukašenko skúsenosti. Pred ôsmimi rokmi sa takto predviedol so synom Nikolajom.

Podľa opozície tým „posledný európsky diktátor“, ako Lukašenka prezývajú, iba dokázal, že zostáva Putinovým poskokom a na dobrých vzťahoch s ním mu záleží viac ako na vlastnom národe.

„Bielorusi čelia nedostatku zemiakov – našej základnej národnej suroviny – a režim aj tak neustále posiela obrovské množstvá do Ruska,“ povedala pre portál Euractiv exilová bieloruská líderka Sviatlana Cichanovská, ktorá už päť rokov žije v litovskom Vilniuse.

„To nie je iba o zemiakoch. Je to o systéme, ktorý kladie politiku a lojalitu ku Kremľu nad základné potreby vlastných občanov,“ zdôraznila.

Aby si Minsk doplnil zásoby, v utorok zrušil embargo na dovoz zemiakov a iných základných potravín z tzv. nepriateľských krajín vrátane štátov EÚ.

Nazval to „gestom dobrého susedstva“, a to v čase, keď sa Brusel pripravuje na to, že zvýši clá na dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych produktov z Ruska i Bieloruska. Predpokladá sa, že opatrenia by mali začať platiť už v júli.

Rusko sa medzitým snaží zohnať zemiaky, kde sa len dá. O pomoc už požiadalo spriatelené krajiny, ktoré s ním neprerušili vzťahy ani po napadnutí Ukrajiny. Okrem Bieloruska ide napríklad aj o Čínu či Mongolsko, odkiaľ už v máji doviezli 4 000 ton zemiakov.