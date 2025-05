ONLINE: Zničiť ruské príjmy z ropy. Zelenskyj hovoril so senátormi USA o drastických clách

Ničivé sankcie proti Rusku a krajinám, kupujúcich od nich ropu, by mohli byť v americkom Senáte na programe už budúci týždeň, uviedli senátori Graham a Blumenthal.

9:30 Ruské ostreľovanie a letecké útoky na juh Ukrajiny v noci nadnes zabili muža a deväťročné dievča pri samostatných útokoch, informovali v sobotu ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

V Záporožskej oblasti „Rusi zasiahli obytnú oblasť riadenými leteckými bombami“, pričom zabili dievča a zranili 16-ročného chlapca, uviedol na platforme Telegram Ivan Fedorov, šéf regionálnej vojenskej správy. Jeden dom bol zničený a niekoľko ďalších poškodených výbuchom, dodal.

Pri samostatnom útoku na mesto Cherson „66-ročný muž utrpel smrteľné zranenia“ pri ruskom ostreľovaní, napísal na sieti Telegram guvernér Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin. Jedna osoba bola zranená aj pri útoku ruského bezpilotného lietadla v ukrajinskom meste Charkov, uviedol jeho starosta.

Útoky ukrajinských bezpilotných lietadiel v Rusku v noci nadnes zranili 10 ľudí v regióne Kursk, uviedol úradujúci guvernér Alexander Chinštein.

8:44 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na piatkovom stretnutí s americkými senátormi Lindseym Grahamom a Richardom Blumenthalom v Kyjeve opätovne vyjadril nádej na uvalenie prísnejších sankcií na Rusko, píše agentúra DPA.

„Som vďačný za iniciatívu – návrh zákona o sankciách, ktorý už podporilo 82 (amerických) senátorov z oboch politických strán,“ uviedol Zelenskyj v piatok na platforme X. „Diskutovali sme o ňom aj o ďalších pákach, ktoré môžeme použiť, aby sme Rusko prinútili k mieru. O to sa spoločne budeme naďalej snažiť," dodal.

Americký Senát by mohol už budúci týždeň začať prerokúvať návrh zákona o zavedení ničivých sankcií proti Rusku a krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, uviedla ukrajinská agentúra Unian. Podľa nej to uviedli americkí senátori, a má to byť reakcia na neochotu Kremľa ukončiť vojnu.

Ukrajinský prezident zároveň obvinil Moskvu z toho, že si robí žarty z diplomatických iniciatív a rokovania využíva len ako zásterku na prípravu svojej novej ofenzívy. Zdôraznil, že Rusko ďalej útočí na ukrajinské mestá a obce, pričom odmieta všetky návrhy prímeria. „Preto je potrebný ďalší tlak,“ dodal.

Zelenskyj poďakoval ako republikánskemu senátorovi Grahamovi, tak aj demokratovi Blumenthalovi za presadzovanie podpory Ukrajiny v oboch ich politických táboroch. „Práve skutočná účasť Spojených štátov v každej fáze rokovaní môže zaručiť spoľahlivý mier,“ uviedol.

Graham a Blumenthal sa počas svojej piatkovej návštevy Kyjeva stretli aj s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, s ktorým hovorili o možnom rozšírení obchodných vzťahov.

Graham podľa vlastných slov očakáva, že tieto obchodné vzťahy sa zamerajú na vojenský sektor s tým, že ten americký bude Ukrajine predávať zbrane, ktoré už vyvinul. Nakupovať od USA by ich podľa neho mohli aj iné krajiny, ktoré by ich následne dodávali Ukrajine.

Obaja senátori stoja za novým navrhovaným balíkom sankcií proti Rusku, ktorý v americkom Senáte podporuje väčšina zákonodarcov naprieč oboma politickými stranami. Zatiaľ však nie je zrejmé, či by získal rovnakú podporu aj v dolnej komore amerického Kongresu, teda Snemovni reprezentantov. Republikán Graham zároveň podľa DPA nateraz nechce v tomto úsilí predbiehať amerického prezidenta Donalda Trumpa, snažiaceho sa sprostredkovať urovnanie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom.

8:00 Napriek plánom na druhé kolo priamych rokovaní s cieľom ukončiť konflikt na Ukrajine pokračovali boje aj v noci na sobotu ruským útokom na ukrajinskú pohraničnú Sumskú oblasť. Zasiahnutá bola pritom obytná štvrť a zničené sklady. Zranenia utrpela najmenej jedna osoba, uviedla tamojšia oblastná správa. Uviedla to agentúra DPA.

Explózie hlásili aj z Charkovskej, Doneckej, Mykolajivskej a Vinnyckej oblasti.

Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia v ruskej Kurskej oblasti v dôsledku ukrajinských dronových útokov, uviedla podľa ruských médií tamojšia administratíva. Došlo podľa nej aj k poškodeniu viacerých obytných budov.

Agentúra DPA pripomína, že tvrdenia ani jednej zo strán nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.

Druhé kolo priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je naplánované na pondelok 2. júna v tureckom Istanbule. Uskutoční sa po schôdzke zo 16. mája, na ktorom sa obe strany dohodli na výmene väzňov a príprave návrhov dokumentov na podporu mierového úsilia. Zatiaľ čo Rusko trvá na tom, že návrh, tzv. memorandum, predstaví až na rokovaniach, ukrajinská strana požaduje okamžité predloženie dokumentu.

V súvislosti s podmienkami, ktoré si Moskva kladie výmenou za vyhlásenie prímeria v bojoch na Ukrajine, ju ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil za „arogantnú a bezradnú“, píše DPA.

„Toto je facka Ruska do tváre každého, kto sa zasadzoval za mier,“ podotkol Sybiha. „Nerozumejú normálnemu postoju ani diplomatickému jazyku; je čas hovoriť s nimi jazykom sankcií a zvýšenej podpory Ukrajiny,“ dodal.