Hlavný inšpektor nemeckých ozbrojených síl Carsten Breuer obhajuje výrazný nárast výdavkov na obranu krajiny. Vyplýva to z komentára pre spravodajský magazín Der Spiegel, ktorý bol zverejnený v piatok. TASR o tom píše podľa agemtúry DPA.

„Musíme sa stať motorom odstrašovania v Európe,“ uviedol Breuer. „Je to jednoznačne odvodené od významnej hrozby, ktorú predstavuje Rusko. Musíme sa vyzbrojiť proti tomuto nebezpečenstvu, ako Bundeswehr, aj ako člen NATO,“ dodal.

Ruského prezidenta Vladimira Putina neodradí údaj o percentuálnom zvýšení. Ide o rast schopností, primeranej techniky, kedykoľvek „bojovo pripravených jednotiek a vojakov“, uviedol Breuer.

„Aby sme to dokázali dosiahnuť, cieľ výrazne nad tri percentá je veľmi dobrý a realistický," dodal. Bojová pohotovosť znamená pre ozbrojené sily, že sú pripravené na nasadenie z hľadiska materiálu a personálu.

Obhajoval varovanie, že Rusko by mohlo byť pripravené do roku 2029 obrátiť sa aj proti štátom NATO. Vyplýva to z jednomyseľnej analýzy západných spravodajských služieb na základe ruskej zbrojárskej výroby.

„Ak k tomu pridáte agresívne vyhlásenia prezidenta Vladimira Putina v súvislosti s týmto vojenským budovaním, poznáte plán, ktorý nekončí na Ukrajine. Preto to varovanie,“ povedal Breuer.

Nemecký kancelár Friedrich Merz nedávno uviedol, že spolková vláda súhlasí s posilnením obrany v rámci NATO. Predstavil ho generálny tajomník Aliancie Mark Rutte s cieľom zvýšiť výdavky členských štátov na obranu na tri a pol percenta HDP a ďalších jeden a pol percenta na vojensky dôležitú infraštruktúru.