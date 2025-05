Hanba vesmírnych rozmerov? Štát prijal dar od drogového dílera. Kto ešte zarobil miliardy korún? Babiš očakáva pád českej vlády

Fico? Nezasahujem do záležitostí Slovenska, hovorí šéf českej diplomacie Video Český minister zahraničia Jan Lipavský vysvetlil, že nezasahuje do záležitostí Slovenska, ako to tvrdí Robert Fico. Archívne video.

Najprv si ozrejmime, kto je jednou z dvoch hlavných postáv kauzy popri Blažekovi: vyučený zámočník Tomáš Jiřikovský, ktorý má 38 rokov. Vo februári 2013 založil online nelegálne trhovisko. Nazval ho Sheep Marketplace (Ovčie trhovisko). „V tajnej časti internetu vytvoril priestor, kde sa predávali drogy, ako sú heroín, kokaín a pervitín, tiež zbrane. Jiřikovskému za každú platbu virtuálnou menou prichádzali provízie," pripomenul server iDNES.

Spočiatku sa Čechovi, ktorý vtedy ešte nemal ani 30 rokov, nedarilo. Obrovsky mu však pomohla náhoda v USA, keď agenti FBI zastavili najväčší podobný biznis na svete. Kšefty na Ovčom trhovisku sa potom rozbehli. Podľa iDNES pretieklo cez Marketplace viac ako 39-tisíc bitcoinov. Pri súčasnej cene za túto kryptomenu to vychádza na neuveriteľných 93 miliárd českých korún (viac ako 3,7 miliardy eur).

Mimochodom, keď tento český programátor spúšťal nelegálny biznis, jeden bitcoin stál niekoľko desiatok amerických dolárov (USD). Aktuálne je to viac ako 100-tisíc USD. „Podľa vyšetrovateľov Jiřikovský mal poberať províziu 10 percent, ale ako neskôr na súde vyšlo najavo, pre programátorskú chybu, ktorú urobil, dostal nakoniec menej ako 4 percentá," napísal server SeznamZprávy. Napriek tomu sa pri aktuálnej hodnote bitcoinu stal z rodáka z Břeclavi korunový miliardár.

Jiřikovský ukončil nelegálne obchodovanie po necelom roku: Ovčie trhovisko vypol v decembri 2013. Krátko predtým neznámi hekeri stade odcudzili veľkú časť uložených bitcoinov. Následne Jiřikovský ukradol kupujúcim i predávajúcim zvyšných 841 bitcoinov.

Krajský súd v Brne v októbri 2017 poslal Jiřikovského na deväť rokov do väzenia. Uznal ho vinného zo sprenevery a z obchodovania s drogami. Ukradnuté bitcoiny mali v tej dobe hodnotu 16 miliónov Kč, odvtedy ich cena v reálnych peniazoch raketovo vyskočila. „Jiřikovský poprel, že by prevádzkoval internetové trhovisko, ale znalec v oblasti kybernetiky mu dokázal, že disponoval informáciami, ktoré mohol mať jedine majiteľ Ovčieho trhoviska," napísala vtedy agentúra ČTK.

Jiřikovský dosiahol, že za slušné správanie ho predčasne podmienečne prepustili na slobodu. Z väzenia sa dostal von po odpykaní polovice trestu, čiže po 4,5 roku. Túžba znovu žiť na čerstvom vzduchu sa mu splnila, potreboval ešte zhmotniť jeden sen: získať späť svoju výpočtovú techniku, ktorú mu polícia zobrala, pretože slúžila k páchaniu trestnej činnosti. „Začala sa veľká právna bitka, ktorá navonok bola o hľadaní spravodlivosti, v pozadí však išlo o peniaze. O skutočne veľké peniaze," zdôraznil Seznam Zprávy.

Po niekoľkých rokoch Najvyšší súd Českej republiky rozhodol, že štát vráti Jiřikovskému jeho veci. Súd nižšej inštancie požadoval, aby sa všetky údaje v prístrojoch zmazali, ale konečný verdikt dal za pravdu programátorovi, že sa nič nebude mazať. V marci tohto roku sa Jiřikovský obrátil na ministerstvo spravodlivosti, že digitálne úložisko otvoria za účasti notára a tretinu bitcoinov venuje štátu. Blažek súhlasil, ako prvý o tom informoval Deník N.

Blažek obhajoval svoj postup slovami, že justícia nedokázala, že kryptomena pochádza z trestnej činnosti. Z právneho hľadiska je to pravda, ale je evidentné, že to nemohol byť legálny zdroj príjmu. „A keby súdy k takému názoru dospeli v budúcnosti, finančné prostriedky by zhabali a odviedli do štátneho rozpočtu," tvrdil však Blažek na tlačovke tento týždeň vo štvrtok. Pochvaľoval si pritom, že štát získal bezmála miliardu Kč po tom, čo bitcoiny vymenil na aukcii za koruny. „Prečo by človek, ktorý bol odsúdený, nemohol niečo darovať štátu, napríklad formou pokánia," prízvukoval Blažek, ktorý zároveň poukázal na to, že Jiřikovský už nesedí za mrežami. Dodajme, že po otvorení digitálnej peňaženky programátor získal prístup reálne k dvom miliardám Kč…

Blažek na tlačovke avizoval, že stovky miliónov korún využije jeho ministerstvo na elektronizáciu justície, protidrogové opatrenia vo väzeniach a na projekty dostupného bývania pre príslušníkov väzenskej a justičnej stráže. Ak peniaze vynaloží na tieto účely, už to bude bez Blažeka. Keď na neho padla silná vlna kritiky, už v piatok podal demisiu. „Nie som si vedomý nijakého protizákonného konania. Nechcem však poškodzovať povesť vlády," objasnil na sociálnej sieti X, prečo sa rozhodol rezignovať.

Premiér Petr Fiala ocenil rozhodnutie Blažka, no zároveň mu vyjadril podporu: „Som presvedčený, že v prípade dražby bitcoinov konal v dobrej viere, o to viac si vážim jeho zodpovedný krok (demisiu)." Naopak, líder opozičného hnutia ANO a bývalý predseda vlády Andrej Babiš označil Blažekovu kauzu za poburujúcu: „Robíte si žarty z ľudí, pán premiér? Normálne ste prali peniaze z drog!" napísal Babiš na sieti X a dodal, že ide o škandál, ktorý by mal viesť k pádu celej vlády.

Hnevá sa aj niekdajší minister financií Miroslav Kalousek: „Nijaká seriózna inštitúcia – a český štát by ňou mal byť – neprijme peniaze, ktorých pôvod nie je jednoznačne preukázaný. Je to obrovská hanba, ktorú si nezaslúžime," podčiarkol na sieti X. V texte, ktorý Kalousek napísal pre server Novinky, použil ešte silnejší prívlastok: „Je to hanba vesmírnych rozmerov." Zároveň apeloval, aby peniaze od Jiřikovského neboli príjmom štátnej kasy: „Vláda by mala tento dar okamžite vrátiť. Ochráni nás pred rizikom, že budeme mať povesť štátu, ktorý perie špinavé peniaze. A to je veľmi škaredá povesť."

Demisiou sa aféra pre Blažeka ešte neskončila. Na prípad si posvietia orgány činné v trestnom konaní. A zaujímať sa môžu aj o informáciu, ktorú túto sobotu zverejnil český Rádiožurnál. Podľa jeho zistení na bitcoinovej peňaženke, z ktorej prišiel dar pre ministerstvo spravodlivosti v hodnote jednej miliardy Kč, bolo viac peňazí, než Blažek tvrdil.

Reportéri, ktorí si pozreli analytické webové stránky Arkham a Walletexplore, usúdili, že sa online peňaženka otvárala prvý raz nie až pod dohľadom notára. Malo byť v nej pôvodne až 5366 bitcoinov, čo vychádza na 12,5 miliardy Kč. V takom prípade by mal štát inkasovať až 3,7 miliardy Kč. „Ešte predtým odišli dve platby na ďalšie dva účty, ani jeden však nepatrí ministerstvu. Jeden účet má samotný darca, čiže Jiřikovský, majiteľ druhého konta nie je známy," upozornil Rádiožurnál. Ide o obrovské peniaze: 12,5 miliardy Kč je v prepočte 500 miliónov eur.