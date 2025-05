Bulharskí nacionalisti protestovali proti plánu prijať euro, žiadajú referendum

Tisíce Bulharov sa v Sofii a ďalších veľkých bulharských mestách zúčastnili demonštrácií proti chystanému zavedeniu eura. Požadujú okrem iného vypísanie referenda o prijatí európskej meny, informovala agentúra AP. V Bulharsku by sa jednotnou európskou menou mohlo začať platiť od začiatku budúceho roka.

Protestujúci drží ruskú vlajku, zatiaľ čo tisíce Bulharov v sobotu 31. mája 2025 vyšli do ulíc hlavného mesta Sofie a ďalších veľkých miest na protest proti vládnym plánom prijať euro a požadovali referendum o tejto otázke.

Tisícky Bulharov s vlajkami vyšli do ulíc metropoly a ďalších miest na výzvu občianskych združení a nacionalistických strán. Ľudia spievali nacionalistické piesne a prevolávali slogany ako „Slobodu pre bulharský lev“ a „Budúcnosť patrí suverénnym štátom“.

Demonštrácie sa konali štyri dni pred očakávaným uvoľnením cesty k vstupu Bulharska do eurozóny zo strany Európskej komisie a Európskej centrálnej banky. Komisia by v stredu mala zverejniť takzvanú konvergenčnú správu, v ktorej zhodnotí, aký pokrok krajiny mimo eurozóny dosiahli v prípravách na prijatie eura. V prípade Bulharska by mala byť táto správa pozitívna, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje.

Demonštranti dnes v Sofii mali v rukách vlajky proruskej strany Obnova a obrovský transparent s nápisom „Bitka za bulharský lev je poslednou bitkou za Bulharsko“. Pokojný priebeh protestu zabezpečovala zosilnená prítomnosť polície

Bulharsko by sa mohlo stať 21. krajinou, ktorá sa pripojí k eurozóne. Euro teraz používa 347 miliónov Európanov v 20 krajinách. Štát s členom eurozóny znamená okrem používania eurobankoviek a euromincí tiež aj to, že krajina získa miesto v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB).

Bulharsko vstúpilo do Európskej únie v roku 2007 a zostáva jej najchudobnejším členom, ktorý má za sebou roky nestability priživujúcej euroskepticizmus medzi jeho 6,4 milióna obyvateľov. Dezinformačné kampane z domova i zo zahraničia prehĺbili obavy z ekonomických zmien a väčšej chudoby.

Prezident Rumen Radev ešte povzbudil odporcov eura, keď začiatkom tohto mesiaca navrhol referendum o jeho prijatí s poukazom na obavy verejnosti ohľadom inflácie a kúpnej sily. Návrh však odmietla proeurópska väčšina v parlamente, ktorá Radeva obvinila, že sa na poslednú chvíľu pokúsil sabotovať prijatie eura a že koná v prospech Moskvy. Podľa zástancov pristúpenie k eurozóne prehĺbi európsku integráciu uprostred rastúceho geopolitického napätia.