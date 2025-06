Rozhoduje sa vo Varšave aj o Orbánovi? Prezidentské voľby v Poľsku môže pocítiť celá Európa

Šance oboch súperov sú pomerne vyrovnané. Podľa prieskumu, ktorý v pondelok zverejnila agentúra IBRIS, by mal liberálno-konzervatívny a proeurópsky primátor Varšavy Trzaskowski získať 45,7 percenta hlasov, kým jeho národno-konzervatívny a euroskeptický rival Nawrocki 44,9 percenta. Starší prieskum z 23. mája však obom prisúdil rovnaké preferencie na úrovni 47 percent.

Vyhliadky Trzaskowského sa od prvého kola volieb 18. mája postupne zlepšovali. S vyše 31 percentami hlasov z neho síce vyšiel ako víťaz, ale Nawrockého odstup bol minimálny (29,5 percenta).

A keďže na treťom a štvrtom mieste prekvapivo skončili kandidáti krajnej pravice, nedalo sa vylúčiť, že ich voliči v druhom kole podporia Nawrockého, vďaka čomu by mohol mať výraznú prevahu. Tieto obavy sa zatiaľ nepotvrdili.

Stredoľavicová vláda Donalda Tuska potrebuje, aby Trzaskowski vyhral, pretože keby sa stal hlavou štátu opozičný kandidát, mohol by jej vetovať mnohé dôležité zákony, ako to robí dosluhujúci prezident a člen PiS Andrzej Duda. Vládna koalícia s tým nedokáže pohnúť, lebo nemá potrebnú dvojtretinovú väčšinu v parlamente, aby prezidentovo veto prelomila.

Oba politické tábory sa snažia zmobilizovať čo najviac voličov, oba minulú nedeľu usporiadali vo Varšave veľké podujatia. „Rafał, vyhraj pre nás tieto voľby a zmeň Poľsko,“ vyzval na provládnom pochode predseda Sejmu Szymon Holownia z centristickej strany Poľsko 2050.

„Budeme si vyberať medzi hnedým a pestrým Poľskom,“ podporila Trzaskowského i ľavicová politička Magdalena Biejatová. Oveľa tvrdšie slová zvolil Tusk, ktorý Poliakov varoval pred „obyčajnými gangstrami“ túžiacimi po moci.

Narážal tým na minulosť Nawrockého, bývalého boxera. Kedysi sa živil ako vrátnik a udržoval kontakty s podsvetím. Nedávno sa objavili informácie, že mal blízko k futbalovým výtržníkom (hooligans) a vraj sa s nimi zúčastnil na vopred dohodnutej hromadnej bitke.

Pravicoví populisti z PiS sa zase Trzaskowského pokúsili „namočiť“ do tzv. škandálu s odpadkami. Prokuratúra totiž obžalovala 17 osôb, ktoré obvinila z účasti v zločineckej skupine, korupcie či prania špinavých peňazí.

Medzi nimi sú aj ľudia z varšavskej radnice, čo podľa opozície vzbudzuje podozrenie, že o ich činnosti musel vedieť i Trzaskowski, ktorý hlavné mesto vedie už sedem rokov.

„Nebezpečenstvo je obrovské,“ zdôraznil predseda PiS Jarosław Kaczyński a Poliakov vyzval, aby volili kandidáta jeho strany.

„Chceme, aby Poľsko bolo krajinou, ktorá je rovnako ako USA založená na tradíciách. Chceme Poľsko, ktoré má svoje korene a zachováva si ich. A to súvisí aj s odmietaním migrácie a Zelenej dohody,“ citoval ho denník Gazeta Wyborcza. Ako dodal, Nawrocki je zárukou, že si Poľsko udrží suverenitu.

Voľby poľskej hlavy štátu sledujú pozorne aj v zahraničí. Trzaskowskému vyjadril podporu napríklad novozvolený rumunský prezident Nicușor Dan, ktorý pred dvoma týždňami ako proeurópsky kandidát porazil ultranacionalistu Georgea Simiona. Ten sa, naopak, podobne ako kontroverzný maďarský premiér Viktor Orbán postavil na stranu Nawrockého.

„Nedeľné hlasovanie je kľúčové pre budúcnosť Európy,“ upozornil Simion pre britský denník Financial Times. Poľské prezidentské voľby sú podľa neho súčasťou širšieho súboja medzi liberálnymi a konzervatívnymi silami, dokonca do toho zapojil aj politiku šéfa Bieleho domu známu ako MAGA (zo sloganu: Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť veľkou).

Neúspešný rumunský kandidát je presvedčený, že ak teraz populistická pravica v Poľsku prehrá, pocítia to i podobné strany v strednej a vo východnej Európe, čo by na budúci rok mohlo viesť k Orbánovej porážke v parlamentných voľbách.

„Ak sa chce MAGA naozaj presadiť na medzinárodnej scéne, potrebuje teraz vyhrať v Poľsku,“ zhrnul Simion.

Rovnako to vnímajú aj americkí a európski konzervatívni politici, ktorí sa nedávno stretli na konferencii v Poľsku. Podľa nich sú tamojšie prezidentské voľby rozhodujúce nielen pre EÚ, ale aj pre rozširovanie Trumpovho vplyvu v Európe.

„Voľby v Poľsku tento víkend sú možno ešte dôležitejšie ako tie v Rumunsku. MAGA verzus EÚ,“ zhodnotil vo štvrtok na sociálnej sieti X britský ekonóm a spolupracovník think tanku Chatham House Timothy Ash.