V Rusku pri hraniciach s Ukrajinou sa zrútil most, do neho narazil vlak. Na mieste je veľa obetí

V ruskej Brjanskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou sa v noci na nedeľu zrútil most, do ktorého následne narazil osobný vlak a vykoľajil sa.

Vlak narazil do zrúteného mostu pri ruskom Briansku Video

Najmenej sedem ľudí zahynulo, uviedol gubernátor oblasti Alexander Bogomaz. V nemocniciach skončilo 44 z 69 zranených ľudí. Zranených boli aj tri deti, jedno ťažko. Podľa agentúry RIA Novosti je medzi mŕtvymi aj rušňovodič. Podľa úradov sa most zrútil v dôsledku zásahu zvonku.

Bogomaz dodal, že most sa zrútil vo Vygoničskom okrese v mieste, kadiaľ vedie federálna diaľnica.

Fotografie z miesta, ktoré zverejnili vládne agentúry, ukazujú zničené osobné autá ležiace medzi sutinami zrúteného mosta. Ďalšie snímky zo sociálnych sietí boli zrejme vyhotovené z vozidiel, ktoré sa len tesne vyhli vjazdu na most pred jeho pádom, píše agentúra AP.

Na fotografiách zo sociálnych sietí sú tiež vidieť cestujúci, ako sa snažia pomôcť ostatným dostať sa za tmy z poškodených vagónov.

Podľa Moskovskej železnice bol vlak na ceste z Moskvy do Klimova na západe Ruska. Vo vyhlásení uviedla, že most bol poškodený „v dôsledku nezákonného zásahu do prepravných operácií“. Ďalšie podrobnosti nespresnila.

Ruský telegramový kanál Baza, ktorý často zverejňuje informácie zo zdrojov z bezpečnostných zložiek, napísal, že podľa predbežných informácií bol most vyhodený do povetria. Pre svoje tvrdenie však neposkytol žiadne dôkazy. Ukrajina sa zatiaľ k udalosti nevyjadrila, píše agentúra Reuters.

Od začiatku vojny na Ukrajine, ktorú začala pred viac ako tromi rokmi Moskva svojou inváziou, sa krajiny cez hranice ostreľujú a útočia na seba dronmi. Z Ukrajiny mieria nálety práve do Brjanskej, Kurskej a Belgorodskej oblasti.

Ruské ministerstvo obrany na Telegrame uviedlo, že vyslalo na miesto nešťastia ďalšie jednotky hasičov a záchranárov. Celkovo sa na vyslobodzovacích prácach podieľa okolo 180 ľudí.