ONLINE: Briti chcú mať z armády 'impozantný bojový stroj'. Sachs: Ak bude mier, Ukrajina sa môže stať rozvinutou ekonomikou

7:00 Ukrajina má šancu stať sa udržateľným ekonomickým priestorom, ak sa konflikt vyrieši a nastane mier. Americký ekonóm profesor Jeffrey Sachs, riaditeľ Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite (New York), to uviedol v rozhovore pre agentúru TASS.

„Ak sa nastolí mier, Ukrajina sa môže stať normálnym, stabilne sa rozvíjajúcim ekonomickým priestorom. Má potenciál diverzifikovať svoju ekonomiku. Nie je to primitívna ekonomika – je to agrárny štát, môže mať potenciál v ťažobnom priemysle, je to priemyselná ekonomika, ekonomika služieb,“ poznamenal.

Sachs pre TASS zdôraznil, že bez konfliktu by sa mohol rozvíjať aj sektor cestovného ruchu, dopravné služby a financie. „Inými slovami, krajina tejto veľkosti je schopná rozvíjať rôzne sféry hospodárstva a zaujať svoje miesto vo viacerých sektoroch naraz, a nielen v jednom. Vojna však, samozrejme, zabíja Ukrajinu – doslova zabíja Ukrajincov a obrazne ničí jej hospodárstvo,“ pokračoval americký ekonóm.

Pripustil tiež, že Ukrajina v budúcnosti „bude dosť veľkou krajinou“. „Zatiaľ nevieme, akú bude mať veľkú populáciu, ale mohlo by to byť medzi 20 miliónmi a 30 miliónmi ľudí. Takže to vôbec nie je malá krajina. A bude sa nachádzať medzi Ruskom a západnou Európou – alebo presnejšie povedané, medzi Ruskom a Európskou úniou,“ uzavrel Sachs pre TASS.

6:55 Británia vybuduje najmenej šesť nových závodov na výrobu zbraní a výbušnín v rámci rozsiahleho prehodnotenia obranných kapacít krajiny, oznámila cez víkend vláda v Londýne. Premiér Keir Starmer prisľúbil investície, ktoré premenia britskú armádu na „impozantný, integrovaný bojový stroj“, informujú agentúry Reuters a PA Media.

Zverejnenie správy o revidovanom desaťročnom pláne obrannej politiky s očakáva v pondelok. Podľa ministerstva obrany bude obsahovať investíciu 1,5 miliardy libier (1,8 mld. eur) do nových zbrojárskych závodov. Ministerstvo tiež plánuje nákup 7000 kusov zbraní s dlhým dosahom, ktoré budú vyrobené v Británii. Obe opatrenia podľa rezortu vytvoria asi 1800 pracovných miest.

„Tvrdé poučenie z invázie (ruského prezidenta Vladimira) Putina na Ukrajinu ukazuje, že armáda je len taká silná ako priemysel, ktorý za ňou stojí,“ uviedol britský minister obrany John Healey vo vyhlásení. Vláda si podľa neho osvojí odporúčania revíznej správy a urobí z obranného odvetvia „motor pre ekonomický rast“.

Medzi odporúčaniami sú napríklad vytvorenia kapacít na výrobu munície, ktoré môžu byť v prípade potreby rýchlo zvýšené. Televízia Sky News poznamenala, že oznámenie vlády neobjasňuje, kedy a ako by tieto továrne mali vzniknúť.

Starmer v príspevku pre noviny The Sun označil revíziu za „radikálny plán“, ktorý prinesie investície aj do stavby lodí, dronovej technológie či kybernetickej obrany. Opoziční konzervatívci však tvrdia, že tempo investícií labouristickej vlády do zbrojárskych závodov je príliš pomalé.