Počas kampane vraj vo „veľkom“ užíval ketamín a iné drogy. Musk tvrdenia NYT odmietol

Denník The New York Times (NYT) v piatok informoval, že miliardár a poradca prezidenta Donalda Trumpa užíval toľko ketamínu, že sa u neho objavili problémy s močovým mechúrom.

Noviny tiež uviedli, že najbohatší človek sveta minulý rok užíval aj extázu a huby a cestoval so škatuľkou na tabletky. Dodali, že nie je známe, či bral drogy, aj keď viedol novovytvorený Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE).

V príspevku v sobotu na sieti X Musk uviedol: „Aby bolo jasné, NEBERIEM drogy! The New York Times klamal.“

„Pred niekoľkými rokmi som skúšal ketamín na predpis a povedal som to na X, takže to ani nie je novinka. Pomáha dostať sa z temných duševných dier, ale odvtedy ho neberiem,“ dodal.

Musk sa otázke na užívanie drog vyhol aj pri piatkovom rozlúčkovom vystúpení s Trumpom v Oválnej pracovni, kde mal viditeľne monokel. Uviedol, že zranenie si spôsobil pri hre so synom, keď ho požiadal, aby ho udrel do tváre. „A on to urobil. Ukázalo sa, že aj päťročné dieťa vie udrieť poriadne,“ dodal.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video

Musk v piatok na tlačovke s prezidentom Trumpom uviedol, že bude naďalej podporovať tím DOGE, ktorý sa „neúnavne usiluje o zníženie plytvania o bilióny dolárov“, čo bude „prínosné pre amerických daňových poplatníkov“.

Na otázku novinára, či vie o Muskovej „pravidelnej konzumácii drog“, Trump odpovedal: „Nevedel som o tom. Myslím si, že Elon je fantastický chlap.“ Musk už v minulosti priznal, že mu ketamín predpísali na liečbu depresívnych stavov a tvrdil, že mu užívanie drog pomáha v práci.