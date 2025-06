Otvorili strechu na domčekoch položených na kamiónoch a vypustili drony. Ako Ukrajinci chystali skazu ruských bombardérov?

Plánovačom v Kyjeve vyšiel plán, aký nemá obdobu od vypuknutia vojny vo februári 2022. „Celkovo bolo zasiahnutých 34 percent ruských strategických nosičov rakiet, ktoré sa nachádzali na leteckých základniach," citovala agentúra UNIAN z vyhlásenia tajnej služby.

Čo znamená pre ruskú armádu prekvapivý úder, ktorý jej Ukrajinci zasadili v nedeľu? Ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Kovalenko dokonca tvrdí, že niektoré zlikvidované a poškodené stroje Rusi nedokážu kompenzovať. „Rusko dodnes nevyrobilo ani jedno nové lietadlo typu Tu-22M3 alebo Tu-160. Sú to iba modifikácie z éry Sovietskeho zväzu," napísal na sociálnej sieti Telegram. Obidva typy zostrojili v období studenej vojny ako diaľkové strategické bombardéry; mimochodom, Tu-160 je najťažší stroj svojho druhu na svete, lieta od roku 1987, Rusi mali pred útokom zrejme 27 funkčných kusov.

Nemecký vojenský expert Julian Röpcke poukázal na to, že išlo o najväčší útok, aký bol vôbec uskutočnený proti ruským strategickým silám. „Na snímkach je vidieť aj veľa horiacich bombardérov Tu-95," poznamenal na sociálnej sieti X. Tento strategický turbovrtuľový stroj (považovaný svojho času za protiváhu amerických bombardérov B-52) tiež pochádza zo sovietskej éry, Rusi ho využívajú naďalej. Izraelský vojenský analytik Jigal Levin na Telegrame napísal, že Ukrajinci s ich úderom zdvihli bojovú latku do nebeských výšin.

Ukrajinci chystali útok veľmi dlho: až jeden a pol roka. Jednoznačne to vyplýva z toho, že sa rozhodli udrieť priamo z ruského územia, preto museli zvládnuť ťažké úlohy. Z ich pohľadu môžu určite hovoriť o spokojnosti aj s prihliadnutím na fakt, že prípravy, ktoré sa asi začali niekedy na začiatku roku 2024, nikto nevyzradil, respektíve, že sa im podarilo všetko utajiť.

Agentúra UNIAN zdôraznila, že z logistického hľadiska išlo o mimoriadne náročnú operáciu: „Tajná služba najprv poslala do Ruska drony a potom mobilné drevené domy. Neskôr na ruskom území drony skryli pod strechami domčekov, ktoré umiestnili na nákladné autá." Mohlo ísť napríklad o malé konštrukcie z dreva, ktoré si ľudia kupujú do záhrady. Keď velenie armády v súčinnosti s prezidentom Volodymyrom Zelenským vydalo rozkaz napadnúť vojenské letiská, strechy otvorili na diaľku a vypustili takzvané samovražedné drony s výbušninami.

Terčom ukrajinských náletov sa stalo naraz až päť ruských vojenských leteckých základní. Časť správ o útokoch mohla v prvých chvíľach vyznieť neuveriteľne, pretože drony zasiahli ciele až v Irkutskej oblasti v Sibírskom federálnom okruhu (vzdialenosť vzdušnou čiarou medzi Kyjevom a mestom Irkutsk je bezmála 5-tisíc kilometrov).

Kým v Kyjeve hovoria o nevídanom úspechu, naopak, v Moskve zľahčujú následky útoku. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že v troch regiónoch sa podarilo odraziť nálety bezpilotných lietadiel, priznalo, že v Murmanskej a Irkutskej oblasti zasiahli ciele, ale počet zničených strojov nekonkretizovalo: „Začalo horieť niekoľko lietadiel," uviedlo v súvislosti s týmti dvomi oblasťami.

Rezort obrany, ktorý citovala agentúra RIA-Novosti, pokračoval, že pri útokoch nikto nezomrel. Potvrdil pritom informáciu z Ukrajiny, že drony vzlietli z neďalekej vzdialenosti od vojenských základní. „Niektorí účastníci teroristických útokov boli zatknutí," dodalo ministerstvo bez podrobností. Naopak, Ukrajina tvrdí, že všetci vykonávatelia útokov sa včas dostali naspäť do vlasti, a upozornila, že ak Rusi budú hovoriť o zatýkaní páchateľov, bude to len prázdna propaganda. Nateraz sa nedá povedať, ktorá zo strán má pravdu, úplné protichodné informácie sú totiž bežnou súčasťou informačnej vojny.

Je však možné, že v tomto prípade výnimočne nikto nešíri nepravdivé informácie. Prečo by to prichádzalo do úvahy? Ruský denník Kommersant napísal, že kriminalisti zatkli niekoľko šoférov kamiónov, pričom sa nedá vylúčiť, že vôbec nevedeli o tom, čo prevážajú. Kommersant ďalej uviedol, že na sociálnych sieťach sa objavili videonahrávky, ktoré zhotovili ľudia, čo sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti nákladných automobilov: „Obrazové záznamy zachytávajú nezvyčajné divadlo: vzlietajúce drony zo zadnej časti nákladiakov. Niektoré bezpilotné lietadlá sa snažili trafiť s kameňmi vodiči samotných kamiónov, keď zastavili na ceste."

Ruskí vojnoví blogeri nešetria kritikou na adresu svojich veliteľov. „Treba zastreliť tých, ktorí neskryli strategické bombardéry do hangárov," napísal kanál Dvaja majori na Telegrame. „Nepriateľ prenikol už do Murmansku a Irkutsku, čo sa nestalo ani počas Veľkej vlasteneckej vojny," zdôraznil kanál Zápisky veterána. Často citovaný ruský bloger a stúpenec invázie na Ukrajinu Roman Alechin nepriamo potvrdil to, o čom sa zmienil ukrajinský analytik Kovalenko: „Strategické lietadlá Tu-95 a Tu-22 sa už dávno nevyrábajú, tieto straty nie je možné obnoviť," upozornil na Telegrame.

Alechin (a nie je jediný z blogerov v Rusku) ešte prirovnal ukrajinské útoky dronov so skazou, ktorá postihla Američanov v období druhej svetovej vojny: teraz sa hovorí, že to bol „ruský Pearl Harbor". Rozsahom škôd a počtom zabitých vojakov sa tieto dve udalosti nedajú stotožniť, no v oboch prípadoch to vyzerá na veľkú hanbu. Iba pripomeňme, že Japonci napadli vojenskú základňu USA Pearl Harbor na Havajských ostrovoch v decembri 1941. Zabili vtedy viac ako 2300 amerických vojakov, potopili im niekoľko bojových lodí a zničili 188 lietadiel a ďalších 155 strojov poškodili.

Ruskí blogeri apelujú na Kremeľ, aby sa Zelenskému tvrdo revanšoval. Dá sa predpokladať, že prezident Vladimir Putin nariadi odvetu proti Ukrajine.