Katastrofa pre liberálov, rana pre Tuska a posun Poľska doprava, reaguje Európa na víťazstvo Nawrockého

Rzeczpospolita pripomína, že Tusk a jeho partneri vo vládnej koalícii odpočítavali dni do konca funkčného obdobia súčasnej hlavy štátu Andrzeja Dudu, ktorý je rovnako ako Nawrocki politickým spojencom opozičného Práva a spravodlivosti.

Aj keď má prezident v Poľsku predovšetkým ceremoniálnu funkciu, môže vetovať zákony. Tuskovej vláde v parlamente chýbajú hlasy za prehlasovanie prezidentského veta a Duda rad zákonov zablokoval. Súčasná koalícia na neho ešte bude spomínať s láskou, pretože Duda sa s ňou aspoň v niektorých veciach chcel dohodnúť, píše Rzeczpospolita. Tuskova vláda pritom ako jeden z hlavných sľubov po nástupe k moci koncom predminulého roka dala to, že napraví vzťahy s Bruselom pošramotené počas vlád Práva a spravodlivosti z rokov 2015 až 2023.

Rzeczpospolita pripomína, že Nawrocki oznámil, že jeho cieľom bude priviesť Tuskovu vládu k pádu. Poľsko podľa denníka Rzeczpospolita čaká obdobie silného napätia a politických turbulencií. „Čaká nás ešte hlbšie rozdelenie a vojna na vrchole mocenského aparátu," upozorňuje poľský denník. Aj podľa analytikov, ktorých cituje bruselský server Politico, bude pre poľskú vládu teraz veľmi ťažké uskutočniť kľúčové reformy.

Podľa Politica podporili Nawrockého konzervatívni voliči, ktorým robila vrásky Trzaskowského liberálna politika na čele Varšavy, kde sa jasne postavil za práva komunity LGBT+ alebo kde bol jasný jeho nesúlad s vplyvnou katolíckou cirkvou. „Tesný výsledok dokladá hlboké rozdelenie Poľska – priepasť medzi liberálnejšími veľkomestami a konzervatívnymi menšími mestami a vidiekom, medzi priaznivcami EÚ a stúpencami silného nacionalistického štátu a medzi liberálmi a vyznávačmi tradičných hodnôt a silnej úlohy katolíckej cirkvi," píše Politico.

Agentúra Reuters upozorňuje, že na rozdiel od iných euroskeptikov v strednej Európe, ako je maďarský premiér Viktor Orbán alebo šéf slovenskej vlády Robert Fico, Nawrocki je za poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine brániacej sa štvrtým rokom ruskej agresie. Nesúhlasí však s jej možným vstupom do NATO a spochybňuje mieru, akou Poľsko pomáha ukrajinským utečencom.

Taktiež agentúra AP nevylučuje rast napätia vo vzťahu s EÚ a zároveň približovanie Poľska k Spojeným štátom, s ktorých prezidentom Trumpom sa Nawrocki pred niekoľkými týždňami stretol a ktorého tím dal jasne najavo, že by ho videl na poste poľskej hlavy štátu oveľa radšej ako liberála Trzaskowského.

Rzeczpospolita píše, že podobne ako sa vlani pred prezidentskými voľbami v USA tamojšie liberálne elity domnievali, že problémy Trumpa so zákonom zhatia jeho šancu na výhru, tiež časť elít v Poľsku mala za to, že Nawrockému jeho minulosť prekazí šancu na výhru. „Väčšina Poliakov však zjavne mala iný názor," podotýka Rzeczpospolita. Nawrocki, amatérsky boxer s imidžom drsného chlapa, ktorý bol ešte pred pár mesiacmi verejnosti do veľkej miery neznámy, čelí kritike za svoje kontakty s ľuďmi s pochybnou povesťou alebo za účasť na bitkách futbalových ultras. Liberálne médiá tiež informovali o tom, že v minulosti sa ako člen stráže hotela v Sopotoch podieľal na dodávaní prostitútok hotelovým hosťom. „Tieto obvinenia mu podľa všetkého medzi pravicovými voličmi neuškodili, mnoho z nich ich považuje za politicky motivované," píše AP.

Zvolenie Nawrockého znamená seizmický otras pre celú poľskú politickú scénu a bolesť hlavy pre premiéra Tuska, komentuje výsledok poľského hlasovania server Euractiv. Porážka kandidáta vládnej Občianskej koalície Trzaskowského by však mohla taktiež zasadiť ranu aj nádejam Európskej únie na bližšie a menej komplikované vzťahy s Varšavou. Kým s Tuskovou vládou môže Brusel spolupracovať veľmi dobre, Nawrocki by tieto vzťahy mohol narušiť, myslí si Euractiv. Nawrocki napríklad už skôr vyjadril skepsu voči hlbšej integrácii EÚ, ako aj voči využívaniu spoločných európskych dlhových nástrojov.

V prípade Nawrockého nepôjde o spolužitie so súčasnou vládou, ale o otvorený boj, citoval belgický denník Le Soir poľskú politologičku Annu Pacześniakovú z Vroclavskej univerzity. „Nawrocki sa vôbec netají tým, že jeho prezidentstvo bude nástrojom na zablokovanie Tuskovej vlády a na usporiadanie predčasných parlamentných volieb," uviedla.

Výsledok nedeľňajších volieb môže viesť k paralýze a kríze súčasnej Tuskovej vlády a mohol by „otvoriť dvere víťazstvu Práva a spravodlivosti" v budúcoročných parlamentných voľbách v roku 2027, poznamenala politologička Renáta Mienkowská z Varšavskej univerzity.

„Nový obyvateľ prezidentského paláca síce nemá kontrolu nad zahraničnou politikou krajiny, ale v každom prípade vážne narúša proeurópsky obrat Tuskovej vlády, ktorá po ôsmich rokoch nadväzuje užšie vzťahy s Bruselom," napísal belgický denník Le Soir. Návrat PiS k moci by podľa denníka mohol rovnako „pošramotiť geopolitický vplyv, ktorý Varšava získala po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022".