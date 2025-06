Žijú si tam v tichosti a luxuse. Členský štát EÚ je magnetom pre zločincov na úteku. Šéf elitného tímu: Každý deň niekoho zadržíme

V minulom roku odbor španielskej polície, ktorý pátra po hľadaných zločincoch, zadržal okolo 460 ľudí, v predchádzajúcom roku ich bolo 390. Väčšinou išlo o cudzincov. Boli medzi nimi pašeráci drog, sexuálni násilníci či kybernetickí zločinci.

A počty neklesajú ani v tomto roku. „Každý deň niekoho zadržíme,“ hovorí šéf policajného odboru, ktorý vznikol v roku 2004 a má zhruba 20 príslušníkov, Fernando González.

„Pre pašerákov drog je Španielsko veľmi atraktívne,“ dodáva. Medzi dôležitými „zárezmi“ odboru patrí napríklad dolapenie Srba a vodcu balkánskeho mafiánskeho klanu Kavač Nikolu Vušoviča v Barcelone vlani v októbri alebo zadržanie šéfa peruánskeho drogového kartelu Omara Luisa Castanedu na začiatku roka pri Alicante, ktorý je podozrivý z podielu na 16 vraždách.

Pátrací odbor má svojej kartotéke veľmi odlišné profily zločincov rôznych národností, uvádza González. Medzi chytenými v poslednej dobe sú Maročania, Francúzi či občania latinskoamerických štátov, ktorých počet je na vzostupe.

Prečo práve Španielsko?

To, že je Španielsko atraktívne pre zločincov, nie je novinkou. „Je to historický fakt,“ hovorí agentúre AFP nemenovaný francúzsky vyšetrovateľ. Medzi dôvody sú španielska kvalita života, slnečné podnebie a tiež ľahký prístup k všemožným vymoženostiam. „Je to krajina, kde sa dobre žije. Je tam jednoduché si prenajať veľmi diskrétne vilu s bazénom,“ dodáva francúzsky vyšetrovateľ.

Tento názor zdieľa aj advokát Carlos Bautista, ktorý sa špecializuje na trestné právo a ktorý predtým pôsobil ako prokurátor a zameriaval sa na extradičné konanie. „Španielsko je križovatkou medzi Európou, Amerikou a Afrikou. Je teda normálne, že mnoho ľudí sa sem prichádza schovávať,“ poukazuje Bautista na zemepisné umiestnenie juhoeurópskej krajiny.

V krajine, kam každoročne prichádza približne 90 miliónov turistov a kde žijú početné zahraničné komunity, je pre zločincov na úteku ľahké splynúť s davom. „Môžu sa tu oprieť o kontakty,“ uvádza González a poukazuje na príklad jednej zadržanej Nemky na Baleárskych ostrovoch, kde žije silná nemecká komunita. „Mnoho rokov žila v Španielsku bez toho, aby sa naučila jediné španielske slovo,“ uvádza policajt.

Hra na schovávačku

Zločinci na úteku sa často schovávajú na pobreží, kde sa sústredia aj komunity cudzincov. Pre úkryt si tak mnohí vyberajú Katalánsko či Andalúziu, a to hlavne mestá na pobreží Costa del Sol, ako sú Málaga či Marbella, tvrdí Bautista. Ani táto voľba však nezaručuje bezpečný úkryt, pretože počet zadržaní v týchto regiónoch bol mimoriadne vysoký.

„Je to hra na schovávačku,“ uvádza González. „Nakoniec ich však vypátrame,“ tvrdí policajt, ​​podľa ktorého je nutné mať pri tejto práci trpezlivosť. Jeho odbor pre svoju prácu používa sledovanie, odpočúvanie, monitorovanie sociálnych sietí a veľmi dôležitá je spolupráca so zahraničnými štátmi. „Je možné, že na našom území v pokoji žijú zločinci na úteku. To ale neznamená, že sa im podarí pred nami utekať naveky,“ tvrdí González.