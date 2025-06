Ľudia a kamene ako nová protivzdušná obrana Ruska? „Hrdinov“ zo zasiahnutých letísk chcú vyznamenať

Ukrajinská tajná služba SBU uviedla, že pri nedeľnom útoku zasiahla 41 ruských lietadiel vrátane strategických bombardérov a lietadiel včasného varovania A-50. Belaja, jedna z napadnutých základní, sa nachádza v Irkutskej oblasti. Drony boli ukryté v kontajneroch umiestnených na kamiónoch, pričom boli riadené na diaľku.

S kameňmi na drony. Ruskí „hrdinovi“ a ich boj pri strategických letiskách Video

V nedeľu sa na sociálnych sieťach objavili videá, na ktorých sa niekoľko ľudí snaží za pomoci kameňov zablokovať ukrajinské drony vylietajúce z kamiónu v Irkutskej oblasti.

„V rámci operačného štábu ich rokovania vyhodnotíme a rozhodneme o vyznamenaní,“ napísal Kobzev na Telegrame.

Ako včeličky z úľa. Takto vylietavali drony, ktoré Rusom zničili lietadlá za 7 miliárd dolárov Video

Miestny portál Ostorožno novosti zverejnil rozhovor s bieloruským vodičom kamiónu, ktorý sa akcie zúčastnil. „Hádzali sme kamene, aby (drony) nevzlietli,“ povedal. Rešpektovaný bloger Fighterbomber zase upozornil na fakt, že ruské letecké základne boli proti malým dronom absolútne nedostatočne chránené. „Dnešný deň vstúpi do dejín ako čierny deň ruského strategického letectva. Personál leteckých základní bol síce uvedený do pohotovosti, ale čo teraz asi môže proti takým dronom urobiť? Možno ich tak počítať. A zaobstarať fotodokumentáciu,“ rypol s bloger cynicky do ochrany letiska.

Pri troche zveličenia môžeme mužov s kameňmi označiť ako náhradu za systémy protivzdušnej ochrany, ktoré pri letiskách zrejme zlyhali.

Čítajte viac Karma, „kosákom cez gule“ či „ruský Pearl Harbor“. Kremeľ zúrivo hľadá vinníkov ukrajinskej akcie, blogeri zatiaľ perlia

Ruské úrady medzitým vyšetrujú okolnosti útoku, ktorý podľa Ukrajiny zasiahol tretinu ruského strategického letectva. Pri výsluchu boli vodiči kamiónov, ktorí náklad s drony priviezli do blízkosti ruských základní, uviedol portál Meduza. Ten sa odvoláva na informácie ruských telegramových kanálov, podľa ktorých vozidlá vyšli z centrálneho skladu v Čeľabinsku.

Prvý úder svojho druhu: Ukrajinci Putinovi na Sibíri zničili bombardéry za miliardy dolárov Video

Vodiči kamiónov uvádzali rovnaký príbeh: Každý zvlášť boli najatí na prepravu mobilných domčekov do Irkutskej, Murmanskej, Riazanskej a Ivanovskej oblasti. Po ceste dostávali inštrukcie, kde a o koľkej majú zastaviť. Niektorí z vodičov uviedli, že autá, ktorými cestovali, patrili istému Arťomovi, rodákovi z Ukrajiny. Niektoré kanály tohto muža identifikujú ako Arťoma Timofejeva.