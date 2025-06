Vojna naruby. Náš útok vojde do učebníc, tvrdí Zelenskyj. Prečo môže smršť dronov vystrašiť iné štáty a koľko ich posielajú do boja Rusi?

Kto by si pomyslel po vpáde ruskej armády na Ukrajinu, že obidva bojujúce štáty sa začnú veľmi spoliehať na bezpilotné lietadlá? Po viac ako troch rokoch vojny sa potvrdzuje, že sa bez nich nezaobídu. Drony zostávajú témou dňa po nevídanom ukrajinskom údere na niekoľko vojenských letísk v Rusku. Ako ovplyvnili vedenie bojov? Koľko ich útočí? A samozrejme, že v neposlednom rade aké reakcie pribúdajú po nedeľňajšom ataku proti strategickým bombardérom na ruských základniach?

Delostrelectvo, tanky, klasické bojové lietadlá – ich snímky sprevádzali vypuknutie ruskej proti Ukrajine. Už dlhší čas sa však dá hovoriť takpovediac o vojne naruby: „Celkovo drony spôsobujú 80 percent všetkých škôd na fronte," upozornil podľa agentúry UNIAN námestník ukrajinského ministra obrany Oleksandr Kozenko. Zdôraznil, že ich produkcia sa výrazne zvýšila, pričom Ukrajina má kapacitu vyrábať až 10 miliónov kusov ročne (od najmenších až po tie s veľkými rozmermi).

Nezaháľajú ani Rusi, o ktorých sa vie, že veľa dronov kúpili od Iránu. Dopyt po nich sa zvlášť objavil v Číne, ktorá zastavila ich predaj na Ukrajinu (na rozdiel od dodávok do Ruska), ale v Kyjeve tvrdia, že našli spôsob, aby sa k nim aspoň čiastočne dostali.

Obrazne povedané drony dokonca už prenikli do ruských škôl. Agentúra TASS pred týždňom informovala, že úrady odsúhlasili prvú príručku o bezpilotných leteckých systémoch ako novú učebnicu: „Úlohy pre školákov sú zamerané na rozvoj aplikovaných zručností. Trvanie výučby je 34 hodín," spresnila TASS. Učebnica je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka škôl (zrejme technického zamerania, v agentúrnej správe sa to nekonkretizuje).

Vráťme sa k iránskym dronom – k šahídom, ktoré Rusi nasadili do boja prvýkrát na jeseň 2022. O dva roky neskôr ich už bolo neúrekom: „Do septembra 2024 vypúšťali 150 šahídov mesačne, teraz to platí o tomto počte každý deň," povedal pre server Nastojaščeje vremja Anatolij Chrapčinskij, bývalý dôstojník ukrajinského vojenského letectva, ktorý pôsobí ako zástupca riaditeľa jednej firmy, čo vyrába drony.

Na konci minulého roku sa začali čoraz viac používať drony, ktoré sú prepojené s operátorom prostredníctvom optického káblu. „Ich hlavný rozdiel v porovnaní s inými spočíva vo veľkom valcovom navijaku inštalovanom pod nimi, pozdĺž ktorého sa počas letu naťahuje optický kábel. Tieto drony dokážu vletieť do hangárov, bunkrov aj husto obývaných mestských častí bez straty signálu," citovala UNIAN vojenského experta Pavla Narožného.

Mimochodom, Ukrajinci kladú dôraz aj na predĺženie doletu bezpilotných tzv. samovražedných dronov: spočiatku využívali drony, ktoré preleteli maximálne približne 25 kilometrov, ich viaceré nové modely už dokážu prekonať trasu dlhú viac ako 40 kilometrov.

S dronmi s krátkym doletom si však Ukrajinci mohli vystačiť, keď v nedeľu udreli na ruské základne. Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že dokopy útočilo 117 bezpilotných lietadiel. „Tento útok vojde do učebníc," pochvaľoval si v komentári na sociálnej sieti. Viaceré reakcie vyznievajú tak, že šéf Bieleho domu Donald Trump sa nedávno mýlil, keď povedal ukrajinskému lídrovi, že takpovediac nemá nijaké karty, s ktorými by mohol hrať. Nálet dronov na strategické bombardéry totiž Rusov musel zabolieť. Zelenskyj ešte potvrdil slová tajnej služby, že operáciu proti základniam plánovali približne až 18 mesiacov, lebo bola logisticky veľmi náročná.

Za zmienku stojí, že kým v Kyjeve sa tešia, naopak, v Moskve zavládlo takmer ticho. Vedenie štátu a viac-menej aj ruské médiá sa obmedzili na informáciu ministerstva obrany, ktoré stručne konštatovalo, že základne sa stali terčom simultánneho útoku. Deň po ukrajinskom údere sa táto téma už z mediálneho priestoru v Ruska takmer úplne vytratila. Rezort obrany nehovorí nič o škodách, ktoré atak spôsobil, a podobne postupujú médiá. Môže to pôsobiť tak, že v Kremli vydali pokyn, aby sa útoku nevenovala pozornosť, pretože by to mohlo u obyvateľov vyvolať obavy. Hŕstka správ sa venuje napríklad informácii, že odmenia ľudí, ktorí sa snažili zlikvidovať drony, keď začali letieť z drevených domčekov umiestnených na kamiónoch (ich šoféri evidentne netušili, čo prevážajú).

Medzitým vysvitlo, že ruskí vyšetrovatelia odhalili minimálne jedno miesto, kde Ukrajinci skladovali drony pred ich nasadením proti základniam. Svoje tvrdenie opierajú o to, že na mieste našli stopy po výbušninách. Konkrétne ide o hexogén. Informovali o tom na sociálnej sieti Telegram kanál Baza a server URA. „Zo skladu v Čeľabinsku odišlo celkovo päť kamiónov, v ktorých sa nachádzali (drevené) kontajnery s dronmi. Nákladné autá patrili 37-ročnému mužovi, pravdepodobne občanovi Ukrajiny," uviedol URA s odvolaním na kriminalistov. Ukrajinci mali pri útoku použiť hexogén, čo je výkonná trhavina, ktorá sa osvedčuje na vojenské účely. Dokáže vyvinúť mimoriadne veľkú trhavú silu. „Hexogén sa využíva napríklad v bombách a mínach. Jeho výbušná energia je väčšia v porovnaní s trinitrotoluénom," podotkla UNIAN.

Americký analytik Max Boot v denníku Washington Post napísal, že ukrajinský úder zmenil pravidlá vojny. Poukázal aj na to, že Ukrajinci nasadili drony, ktoré ich vyšli na niekoľko desaťtisícov dolárov, pričom nepriateľovi spôsobili škody na dôležitých lietadlách vo výške pár miliárd dolárov. A prečo Boot upozornil na iné pravidlá vedenia boja? „Ak Ukrajinci dokázali prepašovať drony tak blízko k leteckým základniam v militarizovanom štáte, ktorým je Rusko, čo zabráni Číňanom, aby urobili to isté s americkými leteckými základňami? Alebo Pakistancom s indickými základňami? Alebo Severokórejčanom s juhokórejskými základňami?" Boot preto jasne naznačil, že je potrebné prehodnotiť systém ochrany týchto vojenských objektov.

Ukrajinský publicista Iľja Vedmedenko, ktorý sa špecializuje aj na armádu, konštatoval, že sa udiala „genocída ruských bombardérov". Tieto slová sú však prehnané, lebo zásah bol síce úspešný, ale nie zdrvujúci. Z pohľadu Ukrajincov považuje za zvlášť významné dve veci. Vôbec prvýkrát sa im podarilo zlikvidovať vojenské lietadlo typu Tu-95 (ide o strategický turbovrtuľový bombardér vyvinutý ešte v období Sovietskeho zväzu).

A druhú vec Vedmedenko ozrejmil takto: „Faktom je, že tieto (zasiahnuté) lietadlá nevstupujú do ukrajinského vzdušného priestoru, čo znemožňuje zničiť ich priamo. Odpaľujú strely s plochou dráhou letu z veľmi veľkej vzdialenosti. Raketa má dolet viac ako 2-tisíc kilometrov, ale protivzdušný systém Patriot dokáže likvidovať ciele vzdialené 160 kilometrov." Čo teda nemohlo vyjsť Ukrajincom vo vzduchu počas boja, dosiahli na zemi, na teritóriu svojho nepriateľa.