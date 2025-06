Orbán: Napriek snahám Trumpa sa vojna nekončí, Brusel v nej chce pokračovať

Napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa sa vojna na Ukrajine nekončí. Maďarsko sa musí pripraviť na to, že Brusel, ktorého záujmom je pokračovať vo vojne, urobí všetko pre to, aby Maďarsko dostalo do „provojnovej európskej koalície“, povedal v súvislosti s pondelňajším zasadnutím Rady obrany štátu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán v pondelok zvolal radu, pretože podľa jeho názoru vojna na Ukrajine bude dlhšia a brutálnejšia, pričom západné spojenectvo sa oslabilo. V príspevku na Facebooku podotkol, že Maďarsko je pod rastúcim politickým tlakom a zvýšenou aktivitou tajných služieb, pretože „zaujíma mierový postoj“.

Po rokovaní rady premiér oznámil, že prediskutovali potrebné kroky, avšak tie nespresnil. „Práve sa skončilo zasadnutie rady obrany, ktoré sme zvolali kvôli novým znepokojujúcim správam z rusko-ukrajinskej vojny. Situácia je jasná: bohužiaľ, napriek úsiliu prezidenta Trumpa, z vojny nevychádzame von, ale bude ďalej pokračovať,“ povedal Orbán vo videu zverejnenom na Facebooku.

Podľa jeho slov byrokrati v Bruseli nepodporujú americké mierové plány a rozhodli sa, že Ukrajina by mala pokračovať vo vojne. Maďarsko je však proti tomu, Budapešť podľa neho uprednostňuje podporu amerických mierových snáh.

Premiér povedal, že sa Maďarsko musí pripraviť na to, že bruselské vedenie, ktoré má záujem na pokračovaní vojny, urobí všetko pre to, aby Maďarsko dostalo do „provojnovej európskej koalície“. Dodal, že sa treba pripraviť na to, že operácie tajných služieb proti Maďarsku a ohováračské kampane financované zo zahraničia budú intenzívnejšie.

„Rada obrany prijala potrebné rozhodnutia v záujme bezpečnosti krajiny. Budeme naďalej chrániť suverenitu Maďarska a bezpečnosť maďarských rodín!“ uzavrel Viktor Orbán.