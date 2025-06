Účasť v prezidentských voľbách v Južnej Kórei je na rekordných 71,5 percenta

Volebné miestnosti sa otvorili o 6:00 miestneho času (pondelok 23:00 SELČ) a uzavrú sa o 20:00 miestneho času (13:00 SELČ).

Voľby sa konajú presne šesť mesiacov po tom, čo teraz už bývalý prezident Jun Sok-jol v krajine vyhlásil stanné právo, proti čomu sa ale postavil parlament. Jun Sok-jol vyvolal týmto krokom temné spomienky na minulé vojenské režimy a krajinu uvrhol do najhoršej ekonomickej a politickej krízy za posledné desiatky rokov, napísala agentúra Jonhap.

Juhokórejčania vyberajú jedného z piatich uchádzačov o Modrý dom, ako sa prezidentské sídlo v Soule nazýva. Medzi hlavných kandidátov patrí aj Če-mjong z Demokratickej strany (DS), ktorého favorizujú prieskumy verejnej mienky, za ktorým nasleduje Kim Mun-su zo Strany ľudovej moci (PPP).

Aj Če-mjong viedol prezidentskú kampaň so sľubom, že pokorí „povstalecké sily“, ktoré podľa neho viedol zosadený Jun Sok-jol. Kim Mun-su sa v kampani odvolával na početné súdne procesy a podľa neho agresívny štýl vedenia svojho hlavného súpera. Voličom sľúbil budúcnosť „bez diktatúry“.

Nebývalo vysokú účasť v prezidentských voľbách naznačilo už predčasné hlasovanie vo štvrtok a v piatok, ktoré sprevádzala druhá najvyššia volebná účasť od zavedenia predčasného hlasovania v roku 2014, a to 34,74 percenta. Hlasovanie v zahraničí zo 118 krajín dosiahlo rekordných 79,5 percenta.

Portál stanice BBC poznamenal, že počet registrovaných voličov je najvyšší v histórii krajiny, v prezidentských voľbách v roku 2022 ich bolo o zhruba 194 000 menej. Na bezpečnosť počas volieb dohliada zhruba 30-tisíc policajtov.

Sčítanie hlasov začne čoskoro po uzavretí volebných miestností. Víťaz by mal byť známy okolo polnoci miestneho času (dnes 17:00 SELČ), ale podľa národnej volebnej komisie bude sčítanie hlasov pravdepodobne dokončené až v stredu okolo 6:00 ráno (dnes 23:00 SELČ).

Hneď ako bude sčítanie hlasov dokončené, národná volebná komisia medzi 7:00 (streda o polnoci SELČ) a 9:00 (streda 2:00 SELČ) zvolá zasadnutie, aby formálne schválila výsledky volieb. Vzhľadom na to, že sa voľby konajú predčasne, nastúpi nový prezident do úradu okamžite bez prechodného obdobia. Inaugurácia sa pravdepodobne uskutoční o niekoľko hodín neskôr v parlamente.

Jun Sok-jol vlani 3. decembra šokoval svoju krajinu aj svet, keď vyhlásil stanné právo. Obvinil pritom opozíciu zo sympatií voči Severnej Kórei a z protištátnej činnosti, ktorá podľa neho paralyzovala vládu. Krátko na to vyšli do ulíc Soulu desiatky tisíc ľudí a opozícia zvolala zasadnutie parlamentu, ktorý vyzval na odvolanie stanného práva. To po niekoľkých hodinách zrušila vláda. Jun Sok-jol bol neskôr odvolaný z funkcie a obvinený z vedenia vzbury a zneužitia moci, hrozí mu trest doživotia či dokonca trest smrti.