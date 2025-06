Česko chce švédske gripeny používať ešte desať rokov, kým nebude mať všetky F-35

Česko by malo stíhačky JAS-39 Gripen, ktoré armáde slúžia od roku 2004, využívať ešte desať rokov. Pôvodná zmluva na prenájom skončí v roku 2027, jej predĺženie pomôže podľa ministerstva obrany preklenúť obdobie, keď sa budú do českej armády postupne zavádzať bojové lietadlá piatej generácie F-35. V utorok to uviedol rezort obrany, ktorý so švédskou ponukou súhlasil. Rozhodne o nej vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.