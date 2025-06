Zomrela židovská rodáčka z Československa, ktorá prežila vraždenie v plynovej komore. Aké prvenstvo jej patrilo v Austrálii?

Engelmanová pochádzala z obce Dlhé (Dovhe) v Zakarpatskej oblasti. Dedina, ktorá sa nachádza na západe Ukrajiny, bola v rokoch 1918 – 1938 súčasťou Československej republiky. Po Viedenskej arbitráži v novembri 1938, keď sa Československo muselo vzdať Podkarpatskej Rusi, obec pripadla Maďarsku.

V rozhovoroch pre austrálske médiá a na osvetových prednáškach o holokauste Engelmanová spomínala na prudký nárast antisemitizmu po vypuknutí druhej svetovej vojny: spolužiaci, s ktorými sa kamarátila, sa s ňou prestali rozprávať. Potom prišiel zákaz navštevovať školu len preto, že bola Židovka. Ako jediné dieťa svojich rodičov rozprávala, že keď raz otca predvolali na policajnú stanicu, domov sa vrátil s niekoľkými vybitými zubmi. „Stále sme žili v strachu. Nevedeli sme, čo sa nám môže stať o hodinu, nieto ešte ďalší deň," zdôraznila pre server News.

Neskôr úrady zhabali malý obchod jej otca. A bolo čoraz horšie: v marci 1944 sa Hitler rozhodol okupovať maďarské územia, od apríla toho roku Židia museli nosiť na oblečení žltú hviezdu, na jar sa začali deportácie do nacistického koncentračného tábora v Auschwitzi. Dokopy odvliekli z Maďarska viac ako 430-tisíc Židov, až 80 percent z nich zavraždili. Yvonne a jej rodičia sa po ich zatknutí nachádzali v gete v Berehove. Stade viedla cesta do Auschwitzu.

Rovnako ako zo slovenského štátu aj z Maďarska deportovali Židov vo vagónoch pre dobytok. Bez jedla a iba s vodou. „Jedno vedro slúžilo ako toaleta pre všetkých v dobytčiaku," povedala Engelmanová. Vlak sa dostal do Auschwitzu až po piatich dňoch jazdy.

Takzvanú selekciu deportovaných robil smutne známy nacistický lekár Josef Mengele. Rozhodoval tom, kto hneď pôjde na smrť do plynovej komory, a koho pošle na otrocké práce. „Kto nevyzeral zdravo aleo dobre, Mengele naňho ukázal, aby sa postavil vľavo," poznamenala Engelmanová s tým, že to bol fakticky rozsudok smrti. Ostatných poslal do radu vpravo. Oboch rodičov Engelmanovej po príchode do Auschwitzu zavraždili. Rad prišiel aj na ňu, ale našťastie, takpovediac zázrakom, zostala medzi živými.

Počas úmorného transportu do Auschwitzu otec poprosil Yvonne (netušiac, kam ich vezú), aby mu sľúbila, že ak aspoň ona z rodiny prežije, že nebude o nacistických zločinoch mlčať po skončení vojny. Obrovské šťastie jej dožičilo, aby svoj sľub mohla splniť.

Jedného dňa prišiel rad aj na ňu smerom do plynovej komory. „Museli sme sa vyzliecť donaha, bála som sa až tak, že som nedokázala ani plakať." S ďalšími väzňami ju zamkli v komore so sprchami, z ktorých však netiekla voda, ale mal prúdiť smrtiaci plyn. „Nič sa nedialo. Plynová komora mala asi technickú poruchu. Nechali nás v nej až do rána, potom ma poslali robiť," ozrejmila Engelmanová v svedectve, ktoré poskytla Pamätnému múzeu obetí holokaustu vo Washingtone.

Otrocké práce trvali každý deň až dvanásť hodín. Prikázali jej aj kontrolovať oblečenie deportovaných Židov pre prípad, že by do nich skryli zlato alebo šperky. Keď sa v januári 1945 nezadržateľne približovali k Auschwitzu červenoarmejci, nacisti rozhodli o evakuácii koncentračného tábora. Tých, čo vládali odísť, hnali na takzvanom pochode smrti: museli prejsť v mraze dlhé kilometre, veľa väzňov cestu nezvládlo. Zostali bezvládne ležať v snehu alebo ich Nemci zastrelili.

Engelmanová sa nakoniec dostala do Nemecka, kde ju zaradili do zbrojovky, ktorá vyrábala muníciu. Zase ju čakala drina, no na jar 1945 prišla vytúžená sloboda. Čo si potom mala počať ešte ani nie 18-ročná Yvonne, ktorá stratila matku aj otca a nemala ani jedného súrodenca? Rozhodla sa využiť program určený pre židovské siroty – odcestovala natrvalo do zahraničia. „Pozrela som sa na mapu a vybrala som si Austráliu. Chcela som byť čo najďalej od Európy," objasnila v jednom interview. Na druhý koniec sveta sa vydala nemajetná, v podstate bez ničoho. Nový život začínala od nuly.

V Sydney sa zosobášila s mužom, ktorý tiež pochádzal z Československa a aj on prežil v jednom z nacistických lágrov. Volal sa John Engelman (jeho prvé meno zrejme pôvodne znelo Ján). Bol to vôbec prvý sobáš dvoch židovských sirôt z Európy v Austrálii. Členovia miestnej židovskej náboženskej obce urobili medzi sebou zbierku, aby im dali nejaké svadobné dary.

Keď v novembri 1992 otvorili v Sydney židovské múzeum, Engelmanová sa zapojila do osvety o hrôzach holokaustu. Upozorňovala na ne až do konca svojho života. Slovo, ktoré dala svojmu otcovi, dodržala absolútne.