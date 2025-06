Trump sa zúčastní júnového summitu NATO v Haagu

Rozhovor Trump - Zelenskyj. Poslali Macrona preč? Video

Pozvánku na summit NATO, ktorý sa má konať 24. a 25. júna, dostal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý to oznámil rovnako dnes. Zelenskyj už skôr uvádzal, že ak by na tomto rokovaní nebol, znamenalo by to víťazstvo pre Rusko.

Hlavnými témami summitu aliancie bude ruská invázia na Ukrajinu, ktorá trvá štvrtý rok, a tiež Trumpova požiadavka, ktorá opakuje od svojho januárového návratu do Bieleho domu, aby členské krajiny výrazne zvýšili svoje výdavky na obranu. Očakáva sa, že Trump na summite členov NATO opäť vyzve, aby sa usilovali o navýšenie týchto výdavkov až na päť percent hrubého domáceho produktu.