Vojna na Ukrajine trvá 1 197 dní Po letiskách Ukrajinci udreli na Kerčský most. Pri pilieri odpálili nálož o sile tony TNT

5:00 Útoky Kyjeva na ruské vojenské letiská prudko zvyšujú úroveň rizika v konflikte na Ukrajine a hrozia jeho rozšírením. Podľa ruskej agentúry TASS to uviedol osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox News. Biely dom nedávno uviedol, že nemal dopredu informácie o útoku Ukrajincov na ruské letiská hlboko v tyle, kde boli umiestnené aj strategické bombardéry.

„Úroveň rizika dramaticky stúpa. Ľudia musia pri národnej bezpečnosti pochopiť toto: keď útočíte na časť systému prežitia protivníka, teda na jeho triádu, jeho jadrovú triádu, znamená to, že vaša úroveň rizika stúpa, pretože neviete, ako sa druhá strana zachová, nemáte istotu. A oni (úrady v Kyjeve – pozn. TASS) urobili presne toto,“ povedal Kellogg vo Fox News.

Ubezpečil, že práve tomuto vývoju vojenských akcií na Ukrajine sa Washington snaží zabrániť. Spojené štáty sa podľa neho nechcú ocitnúť v situácii, v ktorej sa „úroveň rizika zvýši natoľko, že sa tento konflikt rozšíri".

Podľa Kellogga nedávne útoky Kyjeva ukázali, že Ukrajina je ochotná hrať aktívnu úlohu vo vojenských akciách. „Môžu zvýšiť riziko na úroveň, ktorá by podľa mňa mohla byť (pre Moskvu) neprijateľná,“ citovala TASS Kelloga.

Kellog verí, že konflikt na Ukrajine sa skončí mierom a poznamenal, že na tomto výsledku Spojené štáty tvrdo pracujú.

4:58 Vplyvná ukrajinská poslankyňa Mariana Bezuhlá, ktorá dlhodobo kritizuje veliteľa ukrajinskej armády Oleksanda Syrského, odporučila obyvateľom Sumskej oblasti, aby boli realisti, postarali sa o svoju bezpečnosť tým, že sa evakuujú z frontových a potenciálne frontových oblastí mesta Sumy.

Podľa nej Kurská operácia nebola využitá na to, aby sa Sumy pripravili na obranu a Syrskyj vytvára len chaos a svojim mikromanažovaním robí hläpe rozhodnutia. Podľa nej je fortifikácia (obranné stavby, opevnenia) pripravená najhoršie zo všetkých rizikových oblastí a viní za to Generálny štáb Ozbrojených síl Ukrajiny, aj aj Oblastnú vojenskú správu. Rusi to všetko vyhodnotili a vybrali si najslabšie miesto, uviedla Bezuhlá.

Rusko po vytlačení ukrajinských vojakov z Kurskej oblasti sa snaží vytvoriť okolo svojej hranice nárazníkové pásmo a preto sa zameralo na mesto Sumy, ležiace blízko hraníc, ktoré využila ukrajinská armáda pre vpád do Kurskej oblasti. Sumy sú veľké mesto, kde žilo viac ako 250-tisíc obyvateľov. Podľa proruského vojenského blogera pochádzajúceho z Ukrajiny Jurija Podoľaka sa ruské jednotky rýchlo blížia k mestu, k severnému okraju to mali len 18 kilometrov. Ak sa ešte priblížia a obsadia pozície blízko mesta a na kopcoch, budú Sumy dostupné pre ruské drony. Preto aj on, podobne ako Bezuhlá, odporúča ľuďom v meste Sumy odísť alebo aspoň odviezť deti preč.