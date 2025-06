Ukrajina by mohla vstúpiť do EÚ ešte do roku 2029, Maďarsko proces spochybňuje

Zelenskyj si podáva na samite ruky, aj s Ficom Video

V rozhovore pre maďarských novinárov Dömötör citoval eurokomisárku pre rozširovanie Martu Kosovú, podľa ktorej chce Európska komisia proces rozširovania s Ukrajinou dokončiť do roku 2029. Dodal, že EK plánuje ešte pred samotným vstupom Ukrajiny do EÚ postupne otvárať európsky trh pre ukrajinské výrobky.

Podľa jeho slov EK pripravuje právny mechanizmus, ktorý by zjednodušil rozhodovanie o rozšírení a umožnil obísť bilaterálne spory, ktoré by mohli rozhodovanie spomaliť.

„Táto časť jasne odkazuje na Maďarsko,“ povedal. „V praxi to znamená, že chcú odstrániť akékoľvek výhrady – vrátane tých maďarských –, ktoré nepodporujú urýchlený vstup Ukrajiny do EÚ,“ dodal.

Maďarský europoslanec zároveň uviedol, že Európsky parlament pripravil návrhy, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby líder mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec Péter Magyar – najsilnejší kritik premiéra Viktora Orbána – niesol zodpovednosť za incident z júna minulého roka. Dodal, že výbor EP pre právne záležitosti vyradil z programu rokovania vypočutie o Magyarovej imunite.

„To dokazuje, že ak sa niekto pridá k veľkej koalícii Európskej ľudovej strany (Manfreda) Webera, dostane všetku pomoc, ktorú potrebuje: prostriedky na kampaň, imunitu, chválu…,“ povedal Dömötör.

Ešte minulý rok portál Politico informoval o tom, že maďarský europoslanec Péter Magyar sa 21. júna nadránom zaplietol do incidentu v nočnom klube v centre Budapešti. Podľa policajnej správy, sa dostal do konfliktu s hosťom, ktorý ho natáčal, ako tancuje so ženami. Magyar mu mal počas hádky vytrhnúť telefón z ruky a neskôr ho údajne zahodiť do Dunaja. Polícia ho zachytila na kamerách, ako ho vyvádzajú ochrankári a následne kráča k rieke. Sám politik priznal, že telefón zobral, no odmieta, že by ho hodil do vody. Podľa prokuratúry by jeho konanie mohlo napĺňať skutkovú podstatu trestného činu krádeže.

Hlavný maďarský prokurátor následne požiadal Európsky parlament o zrušenie trestnoprávnej imunity hlavného politického rivala maďarského premiéra.

Magyar je členom Európskej ľudovej strany, ktorá má v Európskom parlamente (EP) 188 poslancov takže je súčasne aj najsilnejšou frakciou.