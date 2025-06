Pre Rusov najkrvavejšia vojna od 1945: CSIS zverejnilo odhad padlých a zranených

Od začiatku vojny na Ukrajine padlo či bolo zranených až 1,4 milióna vojakov na ruskej aj ukrajinskej strane. Uvádza sa to v odhade washingtonského think-tanku Stredisko pre strategické a medzinárodné štúdiá (CSIS). Straty Ruska, ktoré má výrazne väčšiu armádu ako Ukrajina, sú viac ako dvojnásobné v porovnaní s údajom za Ukrajinu. Rusko podľa tvrdenia CSIS dosiahlo od minulého roka len veľmi obmedzené územné zisky.

Rusko a Ukrajina informujú o svojich stratách len veľmi obmedzene a ich údaje býva veľmi ťažké overiť. CSIS vychádza vo svojom odhade z viacerých štúdií a otvorených zdrojov.

Podľa odhadu strediska na ruskej strane zomrelo od začiatku vojny do tohtoročného 1. mája 200 000 až 250 000 vojakov. Celkové straty, vrátane zranených CSIS, odhaduje na 950 000 vojakov. Pre Rusko by tak išlo o najkrvavejšiu vojnu od roku 1945. Na ukrajinskej strane podľa CSIS padlo 60 000 až 100 000 vojakov a celkové straty aj so zranenými predstavovali až 400 000 vojakov.

„Rusko zaplatilo mimoriadne vysokú cenu v krvi za jedno percento ukrajinského územia, ktoré získalo od januára roku 2024," uviedlo stredisko. Rusko podľa neho od januára roku 2024 dobylo pozdĺž celého frontu 5 100 kilometrov štvorcových ukrajinského územia a postup navyše spomalil od tohtoročného apríla. Vysoké sú podľa CSIS aj straty zbraní a vojenského materiálu.

„Hlavná nádej Kremľa na víťazstvo na bojovom boji spočíva v ukončení pomoci Ukrajine zo strany Spojených štátov," uvádza dokument CSIS.

Stredisko poukazuje aj na to, že pomoc, ktorú Ukrajina dostáva od európskych krajín a USA, je pre Kyjev zásadná, aby dokázal čeliť ruskej opotrebovávacej vojne. Moskva sa totiž môže spoľahnúť na to, že Rusko má viac obyvateľov, a tiež na priemyselný potenciál, ktorý posilňuje pomoc od spojencov, ako je Čína, KĽDR alebo Irán. CSIS tak odporúča posilniť sankcie na ruské hospodárstvo a zvýšiť vojenskú pomoc Ukrajine tak, aby sa ľudské straty stali pre Rusko neprijateľné.