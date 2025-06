Úder na Putinove bombardéry pripravil ukrajinský dídžej. Ako mohol získať ruské občianstvo? A bol spiaci agent?

Zmizol ako by sa pod ním zem zľahla. Nepochybne len hŕstka ľudí v Kyjeve vie, kam zdúchol. Volá sa Arťom Timofejev, v Moskve sú presvedčení, že zohral kľúčovú úlohu pri zdrvujúcich náletoch ukrajinských dronov na ruské vojenské základne so strategickými bombardovacími lietadlami.

Kedy sa Timofejev, ktorý má 37 rokov, dostal do Ruska? Čím sa tam živil a čo robil predtým na Ukrajine? Mal komplica v podobe svojej manželky? A kedy a kam utiekol včas spolu s ňou, aby ho ruskí kriminalisti nechytili? V prvom rade si priblížme fakty, od ktorých sa potom dá odpichnúť k špekuláciám.

Podľa neoverených informácií niektorých ruských blogerov Timofejev pochádza zo Žitomiru, čo je mesto na severozápade Ukrajiny. Spoliehať sa však treba na údaje, ktoré zverejnili vyšetrovatelia, keď vyhlásili po ňom pátranie. Z nich vyplýva, že sa narodil v Donecku.

Viaceré ruské médiá píšu, že Timofejev žil niekoľko rokov v Kyjeve, kde si zarábal aj ako dídžej. Pohyboval sa medzi hudobníkmi, hrával na diskotékach v nočných kluboch. Mimochodom, túto nedeľu (8. júna) oslávi svoje 38. narodeniny. „V Kyjeve býval do marca 2018," uviedol kanál Baza na sociálnej sieti Telegram. Potom sa spolu s manželkou presťahoval do Ruska.

Manželia mali spočiatku bydlisko v meste, ktoré sa nachádza v Čeľabinskej oblasti. Volá sa Miass, žije v ňom okolo 150-tisíc ľudí, od Čeľabinsku je vzdialené necelých 100 kilometrov. Potom bývali v Jekaterinburgu. „V poslednom čase žili v Čeľabinsku," informoval server Lenta. O záujmoch a voľnočasových aktivitách Timofejeva v ostatných rokoch sa nedá nič povedať, pretože posledný príspevok na ruskej sociálnej sieti VKontakte, čo je obdoba Facebooku, pochádza spred štyroch rokov. „V minulosti bol zamestnaný v jednom autosalóne," povedal o ňom podľa telegramového kanálu Ural Mash jeho brat, ktorý tvrdí, že dlhšiu dobu sa s ním nerozprával.

Server Nastojaščeje vremja napísal, že v septembri 2024 si Timofejev urobil vodičský preukaz na nákladné autá. Zjavne to súviselo s tým, že plánoval pustiť sa do podnikania v oblasti dopravy. V októbri si registroval eseročku s týmto účelom. A v decembri si prenajal priestory slúžiace ako sklad. V areáli sa nachádza viacero firiem, pričom zo snímok sa dá usúdiť, že nehnuteľnosť je niekde v okrajovej štvrti, pretože sú na nich vidieť spevnené príjazdové (nie asfaltové) cesty.

Vyzerá to tak, že Timofejev nemal vlastných šoférov, hľadal ich na inzerát. Určite to tak bolo v prípade piatich vodičov, ktorí sa s ním dohodli na preprave mobilných drevených domčekov. Istotne netušili, čo budú ešte prevážať: aj drony, ktoré vyleteli z nákladiakov, aby udreli na vojenské letiská.

Záhadou je, či ukrajinská tajná služba zlanárila Timofejeva, až keď žil v Rusku. Mohlo to byť však aj skôr, čo by znamenalo, že ho poslali ako tzv. spiaceho agenta. V podstate ako skrytého diverzanta, ktorý dlhý čas čakal na pokyn, aby sa zapojil do protiruskej akcie. „Nedá sa vylúčiť, že Timofejev sa vybral do Ruska v rámci špeciálnej operácie ukrajinskej tajne služby," poznamenal server Life. S prihliadnutím na význam operácie, jej maximálne utajenie i logistickú náročnosť by sme sa mohli prikloniť k názoru, že do Čeľabinskej oblasti prišiel pred siedmimi rokmi ako spiaci agent.

Ďalšia záhada spočíva v tom, či manželka Timofejeva vedela o chystanom útoku. Hovorí sa, že láska hory prenáša, ale môže on mať absolútnu istotu, že ho Jekaterina Timofejevová (niektoré médiá uvádzajú jej rodné meno Gatová) nezradí, ak o tom netušila a teraz vie o ňom, v čom mal prsty? Zdá sa však, že do operácie sa zapojila aj ona.

Keď sa budeme držať faktov, ktoré publikoval telegramový kanál Baza, jej známi o nej povedali niekoľko vecí. V Čeľabinsku mala tatérske štúdio a príležitostne písala erotické poviedky. Nedávno prestala prijímať objednávky od klientov, lebo oznámila, že s manželom sa odsťahujú z tohto mesta. Minulý týždeň v stredu (28. mája) zverejnila svoj posledný príspevok na sociálnej sieti: fotografiu z auta alebo z autobusu s poznámkou, že s manželom cestuje do Astany, čo je hlavné mesto Kazachstanu.

Mimochodom, takpovediac jeden paradox, ktorý môže odpovedať na otázku, či Jekaterina vedela o prípravách dronového útoku, respektíve či sa na ňom podieľala: „Tatérske štúdio manželky Timofejeva sa nachádza len 200 metrov od miestnej pobočky Federálne bezpečnostnej služby v Čeľabinsku," podotkol server Kurs dela. A v Kyjeve sa pochválili, že v rovnakej vzdialenosti sa nachádzalo jedno z miest, kde sa organizoval útok… Je toto tvrdenie falošné v rámci informačnej vojny alebo skutočnosť?

Médiá ďalej zistili, že otec Timofejeva podniká v Miasse (čiže v rovnakom meste, kde najprv v Rusku býval jeho syn). Vlastní veľkú pekáreň, predáva hlavne chlieb. O matke 37-ročného muža nie sú zmienky. Jeho otec má pravdepodobne ruskú národnosť (ešte o tom bude reč) a matka by mohla byť rodená Ukrajinka. Timofejev prišiel na svet ešte pred rozpadom Sovietskeho zväzu, takže je možné, že jeho rodičia sa dávno zoznámili v Donecku, lebo sa im tam narodil syn.

Server Lenta poukázal na to, že Timofejev pred niekoľkými rokmi získal ruské občianstvo. Dostal sa k nemu ľahko, pretože má predkov z Ruska, čo by mohlo naznačovať, že jeho otec je naozaj rodený Rus. Dá sa predpokladať, že úrady vrátane tajnej služby už preverujú okolnosti nadobudnutia štátnej príslušnosti: Timofejevovi ho síce neudelili po invázii na Ukrajinu, získal ho však až po anexii Krymu, takže by bolo logické, aby si Rusi od jari 2014 dávali veľký pozor na to, komu spomedzi Ukrajincov dajú občianstvo.

Arťom a Jekaterina odcestovali z Ruska s tromi štvornohými miláčikmi štyri dni pred útokmi na vojenské základne. Odvtedy sú nezvestní. Vlastnia dvoch psíkov s bielou srsťou a jedného kocúra. Zmienená fotografia z vozidla je to posledné, čo sa o nich vie. Susedia povedali miestnym médiám, že s dvomi chlpáčmi chodievala pravidelne na prechádzku von z bytu nachádzajúcom sa v novostavbe na sídlisku Jekaterina. V prípade, že sa s mužom vrátila na Ukrajinu, potom keď popustíme uzdu fantázie, že Rusi sa nevzdajú vypátrania Timofejeva, tak jeho žena najlepšie urobí, keď už sa nikdy na verejnosti s dvomi psíkmi plemena šicu neukáže. A rovnako jej manžel…