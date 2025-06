Európska banka posúdi Kaliňákovu nemocnicu v Prešove. Dá na ňu peniaze?

Európska investičná banka (EIB) by mohla financovať až polovicu nákladov na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove, ktorú má na starosti ministerstvo obrany Roberta Kaliňáka (Smer). Pre Pravdu to v exkluzívnom rozhovore povedal podpredseda finančnej inštitúcie Európskej únie Robert de Groot, ktorý má na starosti oblasť bezpečnosti a obrany. „V prípade nemocnice sa pozeráme na pôžičku na úrovni 300 miliónov eur. Povieme však áno iba v prípade, že budeme mať absolútne záruky, že sa budú dodržiavať nariadenia EIB,“ vysvetlil de Groot.

Na webovej stránke vašej banky je vyhlásenie, že ste rozšírili pôsobnosť financovania bezpečnostného a obranného priemyslu a infraštruktúry. Vo všeobecnosti, aké projekty, ktoré sa toho týkajú, ste schopní financovať?

Sme banka riadená dopytom. Neklopeme ľuďom na dvere a nepýtame sa ich, či im na niečo môžeme dať peniaze, ale čakáme na návrhy, čo by sme mohli financovať. Bezpečnosť a obrana je pre banku nový sektor. Musíme vidieť, o čo sa firmy a vlády budú zaujímať, ale dopyt sa pomaly zvyšuje. V roku 2024 sme zdvojnásobili objem peňazí, ktorý dávame do tejto oblasti. Očakávame, že sa to tento rok opäť zdvojnásobí a možno aj v roku 2026. Máme v banke návrhy na financovanie infraštruktúry, aby bolo zo západu na východ Európy možné prepravovať ťažký vojenský materiál. Faktom je, že Európa dlhodobo nedostatočne investovala do dopravných koridorov, železničných mostov a ciest. Takže toto všetko musíme posilniť. Banka tiež posudzuje návrhy financovania nákupu satelitov členskými štátmi, ktoré si želajú zlepšiť svoje vojenské sledovacie kapacity. Investujeme do veľkej vojenskej základne pre nemeckú brigádu v Litve. Rovnako financujeme niektoré spoločnosti, ktoré robia výskum a vývoj nových a inovatívnych vojenských spôsobilostí vrátane radarovej ochrany kritickej infraštruktúry v Severnom mori a Baltskom mori proti ruským lodiam. Ale pomáhame aj Slovensku s energetickou infraštruktúrou. A tiež s nemocnicami či so zásobovaním vodou, pretože sledujeme, čo Rusi robia na Ukrajine, kde sa zameriavajú na civilistov. Musíme sa chrániť. Keď hovoríme o bezpečnosti a obrane, ľudia často počujú len slovo obrana, no oblasť bezpečnosti je oveľa väčšia. Takže sa ju banka usiluje pokryť celú.

Nemôžete však financovať výrobu tankov či rakiet, však?

Nie. Priamo spolupracujeme s ministerstvami obrany, ale v tejto chvíli nefinancujeme zbrane a muníciu. Nie je to z morálnych, ale z bankových dôvodov. EIB je kohézna banka, je to technologická a inovačná banka. Veľmi sofistikovane investujeme do najmodernejších odvetví. Do toho nepatrí výroba tankov či nábojov. To je produkcia tovaru. Nie je to investícia, je to komodita. Nešpecializujeme sa teda na nákup zbraní a streliva.

Ale povedali ste, že idete financovať vojenskú základňu v Litve pre Nemecko a tiež vravíte, že podporujete niektoré spoločnosti, ktoré pracujú na inováciách týkajúcich sa bezpečnosti, obrany a armády. Môžete teda napríklad financovať drony? Tie môžu mať dvojaké využitie, vojenské aj civilné.

Vôbec už nepoužívame koncept tovarov dvojakého použitia. Úplne sme ho vypustili. Takže sa zameriavame na všetko okrem zbraní a streliva. A teda financujeme drony. Predstavte si, že na bratislavské letisko zaútočia bezpilotné stroje. Drony, ktoré by ich zničili, vieme financovať. V podstate sa to dá prirovnať k procesu odmínovania na nebi.

Ako vaše financovanie funguje? Povedzme, že mám technológiu, ktorá sa dá použiť na bezpečnostné účely. Môžem len tak prísť do EIB a spýtať sa, či mi na to môžete dať peniaze? Alebo by bolo lepšie, keby som to riešil cez vládu?

V zásade vám odpovieme, ak nám zavoláte, ale naša reakcia môže byť rôzna. Napríklad zvyčajne nedávame peniaze priamo do startupov. Skôr financujeme rozvojové kapitálové trhy, a tie sa podieľajú na investovaní do startupov alebo spolupracujú s komerčnými bankami na vytvorení špecifických úverových programov. Priamo riešime veci s vládami a verejným sektorom, finančnými inštitúciami či veľkými spoločnosťami. Zvyčajne nerobíme stredne veľkú kapitalizáciu malých a stredne veľkých firiem. Môžeme však povedať komerčnej banke, že jej napríklad požičiame 100 miliónov eur, a požiadame ju, aby s nižšími úrokovými sadzbami úverovala malé a stredné podniky. V špeciálnych prípadoch sú k dispozícii aj ďalšie nástroje, napríklad rizikový dlh označovaný ako venture debt.

Je možné v tejto chvíli povedať, koľko peňazí na bezpečnosť a obranu budete mať k dispozícii? Alebo to bude závisieť od dopytu?

Máme ročný operačný plán, ktorý musia odsúhlasiť naši akcionári, teda členské štáty EÚ. Na tento rok máme k dispozícii najmenej dve miliardy eur na investície do obrany a bezpečnosti. Vlani to bola miliarda a rok predtým 500 miliónov. Na rok 2026 pripravíme pre akcionárov ďalší návrh a oni môžu povedať, že na bezpečnosť chcú viac, prípadne menej peňazí. Napríklad oblasť energetiky pre nás predstavuje tretinu investícií, ktorých ročný objem sa blíži k 100 miliardám. Na energetiku ide už 30 miliárd a táto oblasť súvisí s bezpečnosťou. Ale stále sme klimatická banka. To, čo robíme v energetike, sa väčšinou zameriava na obnoviteľné zdroje energie. Podieľame sa na dekarbonizácii celej mestskej dopravy v Európe. Je to dobré pre ekonomiku, ľudí a zároveň pre klímu.

Dá sa jednoznačne povedať, že dôvodom, že dávate viac peňazí na bezpečnosť a obranu, je ruská invázia na Ukrajinu?

Áno. Je to jednoznačne spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu, ale súvisí to aj s ďalšími geopolitickými zmenami. Cestujem po hlavných mestách Európy, aby som hovoril o bezpečnosti a obrane. Mal som u vás prvé stretnutie na ministerstve obrany so štátnym tajomníkom, ktorý pozval bankový sektor a obranný priemysel. Bol som veľmi príjemne prekvapený, lebo aj v iných krajinách som o to žiadal, ale podarilo to až na Slovensku. Mali sme mimoriadne dobrú diskusiu, aby sme videli, čo môžeme urobiť. Takže teraz sa zaoberáme veľkou pôžičkou na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove.

O tomto projekte sa porozprávame aj konkrétnejšie. Aké ďalšie ciele však mala vaša cesta?

Ministerstvá obrany nie sú vždy zvyknuté hovoriť s bankami o otvorení možností financovania. Preto sa s nimi usilujem komunikovať. Riešim veci s ministerstvami obrany, ministerstvami financií, bankami aj priemyslom. Zároveň sa snažím počúvať, s akými problémami sa stretávajú, aby sme zlepšili produkty, ktoré im môžeme ponúknuť. Robím to v celej Európe. Vás štátny tajomník ma požiadal, aby som prišiel do Bratislavy. Chceme zistiť, čo potrebuje ministerstvo obrany. Rovnako ministerstvo dopravy, ktoré chce posilniť železničnú infraštruktúru. A riešim aj potreby ministerstva hospodárstva týkajúce sa kritickej infraštruktúry Slovenska. Samozrejme, so všetkým musí súhlasiť ministerstvo financií. Na Slovensku už EIB robí veľa v energetike či v odpadovom hospodárstve, ale oblasť obrany a bezpečnosti je niečo nové. Takže si myslím, že vojenská nemocnica bude čosi veľmi hmatateľné, ale som si istý, že výsledky môžeme očakávať aj pri projektoch infraštruktúry. Zaoberáme sa tiež situáciou stredne veľkých spoločností a malých a stredných podnikov, pretože majú problém získať bankové úvery. Takže vám možno pomôžeme presvedčiť banky, aby sa do týchto vecí zapojili. Myslím si, že to bola veľmi užitočná výmena informácií a dúfam, že do roka budeme mať na stole konkrétne projekty.

Koľko peňazí by mohla EIB vyčleniť na vojenskú nemocnicu v Prešove?

Celý projekt má stáť okolo 600 miliónov eur. Naše potenciálne financovanie je obmedzené na 50 percent pre všetky projekty, ktoré realizujeme. V prípade nemocnice sa pozeráme na pôžičku na úrovni 300 miliónov eur. EIB tím v súčasnosti vykonáva zvyčajnú hĺbkovú previerku projektu, aby sme sa uistili, či je z našej strany oprávnený na financovanie a či môžeme poskytnúť úver. Všetky tieto bankové údaje vyhodnotíme.

Čo to znamená? Na jednej strane je to, samozrejme, veľmi dôležitý projekt. Nemocnicu v Prešove budú využívať v prvom rade bežní ľudia. Ale v súvislosti s ňou sa vedú diskusie o transparentnosti. Projekt má na starosti ministerstvo obrany, čiže to nebude bežné verejné obstarávanie a niektoré detaily budú tajné. Môže to byť pre vás problém?

Budeme sa na to pozerať veľmi detailne. Obchodnou značkou EIB sú pôžičky najvyššej kvality. Áno, due diligence (hĺbková kontrola) je náročná, ale všetko budeme robiť v súlade s predpismi EÚ. Máme veľa odborníkov, ktorí sa špecializujú na nemocnice, pretože do nich investujeme po celom svete. Títo ľudia vedia, aký je najmodernejší spôsob plánovania a výstavby zdravotníckych zariadení. Pozrieme sa na náklady aj peňažné toky. Veľmi správne ste spomenuli verejné obstarávanie. V tomto prípade sa riadime pravidlami EÚ. Pre obranné projekty existuje samostatné nariadenie, a preto overíme, či boli jeho podmienky splnené.

Čiže, ak projekt výstavby nemocnice podporíte, bude mať takpovediac pečiatku transparentnosti?

Povieme áno iba v prípade, že budeme mať absolútne záruky, že sa budú dodržiavať nariadenia EIB. Ako som však spomenul, môžete si byť istý, že máme toľko skúseností s nemocnicami, že presne vieme, koľko môžu stáť. V prípade, že budeme vidieť nejaké nezrovnalosti, budeme sa na ne pýtať, budeme potrebovať odpovede, a tie nás musia uspokojiť. A aj v prípade, že z bezpečnostných dôvodov neuvidíme časť projektu, musíme mať záruky, že je v súlade s nariadeniami EÚ. Kladiete k tomu veľmi dobré otázky. Ako banka sme prvýkrát aktívni v oblasti bezpečnosti a obrany. A my máme rovnaké otázky. Nefinancujeme veci len preto, že je Európa pod tlakom. Budeme hľadať najlepšiu cestu vpred, aby sa takéto projekty zrealizovali. Je to výzva, ale v žiadnom prípade sa to netýka iba Slovenska. Pri nemocnici v Prešove sa pozrieme tiež na to, či je dôležitá pre našu spoločnú európsku obranu. Je to kľúčové pre všetky projekty v oblasti obrany a bezpečnosti, ktoré financujeme. Na zabezpečenie tohto cieľa spolupracujeme s ďalšími dôležitými partnermi, medzi ktorými je aj Európska obranná agentúra, ktorá združuje odborné znalosti generálov z celej Európy.

Kedy očakávate rozhodnutie o vašej účasti?

Podľa môjho názoru by to malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov, teda po lete.