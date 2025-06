Český minister sa za prijatie bitcoinov ospravedlnil, situáciu vraj podcenil

Český minister spravodlivosti v demisii Pavel Blažek sa v stredu ospravedlnil za to, že nedostatočne vyhodnotil reputačné riziko a morálno-etický aspekt pri prijatí bitcoinov od človeka, ktorý bol v minulosti odsúdený za prevádzkovanie online trhoviska s drogami.

Podotkol, že z toho nemal žiaden osobný prospech, a dodal, že sa k veci už nebude vyjadrovať, lebo to nepovažuje za vhodné. Vyhlásil to po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Dnes je už zrejmé, že sme o prijatí daru mali informovať ostatných členov vlády a verejnosť skôr, za čo som už prijal politickú zodpovednosť. Zdôrazňujem, že som nemal a nemám z tejto záležitosti žiadny osobný majetkový či akýkoľvek iný prospech a naopak som sa snažil získať – a získal som – nemalé finančné prostriedky pre ČR,“ povedal Blažek.

Čítajte viac Prezident: Kauza s bitcoinmi je veľký malér, môže Česko poškodiť aj v zahraničí

Zdôraznil, že ministra financií Zbyňka Stanjuru rovnako ako ostatných členov vlády vrátane premiéra Petra Fialu o celej záležitosti podrobne informoval s oneskorením. „Celá záležitosť bola riešená v rámci kompetencií ministerstva spravodlivosti a ostatné rezorty sa na rozhodovacom procese nepodieľali,“ podotkol.

Dodal, že aj on má záujem na tom, aby sa celá záležitosť vyšetrila, a preto nepovažuje za vhodné, aby v tejto veci ešte verejne vystupoval. Vzhľadom na to, že požiadavku opozície o jeho odstúpení, ktorá je formulovaná aj v žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne, už splnil, nevystúpi ani na tejto schôdzi, ktorá sa uskutoční vo štvrtok. Opozícia pritom požadovala, aby Blažek na schôdzi všetko podrobne vysvetlil. Podľa nej je tiež nedostatočné, aby kauza skončila len Blažkovou rezignáciou, ale skončiť by podľa nej mala celá vláda.