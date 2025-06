Uvažuje Putin o použití jadrovej zbrane? Ruskí jastrabi by privítali, keby s atómkou udrel na Kyjev

Putin hovoril s Trumpom tri dni po náletoch ukrajinských dronov na ruské vojenské letiská, kde sa nachádzali strategické bombardéry, a po vyhodení dvoch mostov do vzduchu. Dá sa usudzovať, že ruský líder potreboval súrne oznámiť do Bieleho domu niečo zásadné, čím je nepochybne avizovaná pomsta. Pripomeňme, že keď sa Trump v januári tohto roku ujal moci, s Putinom telefonoval až o tri týždne po svojej inaugurácii. Ich druhý telefonický rozhovor sa uskutočnil pred dvomi týždňami.

Ako včeličky z úľa. Takto vylietavali drony, ktoré Rusom zničili lietadlá za 7 miliárd dolárov Video

Je to len špekulácia, ale vyzerá to tak, že Putin chcel teraz vopred pripraviť Trumpa na brutálny úder proti Ukrajine. Po ukrajinských útokoch sa dalo očakávať, že v Kremli pristúpia k odplate, takže Moskva by nijako neprekvapila Washington, no rozhodnutie zatelefonovať do Bieleho domu naznačuje, že sa môže chystať niečo zdrvujúce.

Za zmienku stojí, že Trump, ktorému podľa neho Putin povedal, že „bude musieť reagovať" na ukrajinské útoky, neprezradil, či sa snažil odradiť šéfa Kremľa od brutálnej pomsty alebo ho aspoň vyzval, aby vylúčil možnosť použitia jadrovej zbrane. Pochopiteľne, že keby ich Rusko naozaj nasadilo, prekročilo by už všetky červené čiary vo vojne proti Ukrajine.

Prvý úder svojho druhu: Ukrajinci Putinovi na Sibíri zničili bombardéry za miliardy dolárov Video

Niekoľko hodín pred telefonátom s Trumpom dal Putin najavo, že jednoznačne uprednostňuje pokračovanie bojov pred tichom zbraní. Podľa agentúry TASS vyhlásil, že odmieta ukrajinský návrh 30-dňového bezpodmienečného prímeria a nemá ani záujem o priame stretnutie so Zelenským, ktorý by bol ochotný s ním rokovať. Putin obvinil Ukrajincov, že prešli k páchaniu teroristický činov. „Ako sa dá stretnúť v takých podmienkach? O čom sa rozprávať? Kto vedie rozhovory s tými, čo stavajú na terore?" uviedol Putin. Ukrajinská agentúra UNIAN si doňho rypla, že v takom prípade sa však Rusi rozprávajú s teroristami, pretože deň po zmieňovaných útokoch prišli do Turecka na rokovania s Ukrajincami.

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev, ktorý často používa drsné výrazy, fakticky označil mierové rozhovory na tureckej pôde, ktoré sa doteraz konali dva razy, za zbytočné: „Rusko potrebuje rozhovory v Istanbule pre rýchle víťazstvo a úplné zničenie kyjevského režimu, nie pre kompromisný mier za nereálnych podmienok," napísal na sociálnej sieti Telegram Medvedev, ktorý pôsobí vo funkcii podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. „Všetko, čo je predurčené na explóziu, určite vybuchne, a tí, čo sú predurčení na likvidáciu, zmiznú," dodal agresívne.

Čítajte viac Otvorili strechu na domčekoch položených na kamiónoch a vypustili drony. Ako Ukrajinci chystali skazu ruských bombardérov?

Veľkú pomstu avizoval aj podpredseda dolnej komory ruského parlamentu pre medzinárodné záležitosti Alexej Čepa: „Rusko je pripravené reagovať neúprosne a asymetricky na ukrajinské útoky," povedal pre server News. Nekonkretizoval, čo by považoval za asymetrickú ozbrojenú odpoveď, no z jeho slov je cítiť, že by mohlo ísť o niečo obludné. „Ponechávame si právo odvetného úderu. Sú teroristi a každý teroristický čin musia oľutovať. A budú ľutovať," varoval Čepa.

Radikálne zmýšľajúci Rusi, čo sa netaja túžbou po najtvrdšom revanši, dokonca pripúšťajú využitie jadrového arzenálu. Niektorí naň priamo vyzývajú. „Nepriateľ chcl vyradiť z prevádzky nielen infraštruktúru, ale aj prvky systému jadrového odstrašovania Ruskej federácie. V súlade s platnou legislatívou a koncepciou jadrovej bezpečnosti má Moskva plné právo vykonať obmedzený aj rozsiahly jadrový úder proti agresorovi," citoval server Vojennoje delo vojenského analytika Alexeja Živova.

Čítajte viac Úder na Putinove bombardéry pripravil ukrajinský dídžej. Ako mohol získať ruské občianstvo? A bol spiaci agent?

Podobne uvažuje Sergej Markov, politológ spriaznený s Kremľom, ktorý pôsobil ako hlavný ideológ vládnucej strany Jednotné Rusko. „Ukrajinský útok deň pred rokovaniami v Istanbule môže byť dôvod na použitie atómových zbraní," napísal na Telegrame. Pridal sa aj telegramový provojnový kanál Z: „To nie je len zámienka, toto je dôvod na spustenie jadrových úderov na Ukrajinu. Kyjev musí byť zničený. V opačnom prípade si celý svet bude myslieť, že s Ruskom sa dá takto zaobchádzať."

Naopak, ukrajinský vojenský expert Oleh Ždanov sa nazdáva, že Putin nezájde až do krajnosti. „Myslím si, že otázka použitia atómových zbraní nie je na programe dňa, pretože USA a Čína budú kategoricky proti," podotkol Ždanov pre server TSN.