Nemecko pritvrdilo v boji proti migrantom. Vládu neodradilo ani rozhodnutie súdu

Môže Nemecko migrantom odmietnuť vstup už na hraniciach alebo je to protiprávne? Aj keď Správny súd v Berlíne rozhodol, že policajti porušili zákon, keď vyhostili troch Somálčanov, ktorí vlakom pricestovali do Nemecka, problém nevyriešil. Politici si totiž jeho závery vykladajú po svojom. Nová vláda Friedricha Merza, ktorá sľúbila, že sprísni azylovú politiku, tvrdí, že súd posudzoval iba konkrétny prípad, ale prijaté opatrenia neodmietol, a preto v nich plánuje pokračovať. Aktivisti a ľavicové strany to kritizujú.