Z Pásma Gazy repatriovali telá dvoch rukojemníkov zavraždených pri októbrovom teroristickom vpáde do Izraela

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že do Izraela boli vrátené telesné pozostatky dvoch Izraelčanov, ktorí boli 7. októbra 2023 zabití pri vpáde palestínskych teroristických kománd do južného Izraela, odkiaľ boli ich telá odvezené do palestínskeho Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.