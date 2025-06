Cesta ponad rieku vo väčšej výške, než do akej čnejú slávne mrakodrapy. Čína otvorí most, ktorého rekord možno už nikto neprekoná

Do Guinnessovej knihy rekordov môže čoskoro pribudnúť nový pozoruhodný údaj. Na konci tohto mesiaca v Číne slávnostne otvoria nový most, ktorý sa nachádza až vo výške 625 metrov nad riekou tečúcou cez hlboký kaňon. Stane sa najvyšším stavebným dielom svojho druhu na celom svete. Most postavili v provincii Kuej-čou v severozápadnej časti štátu.

Stavebné práce sa začali na v januári 2022, most sprístupnia pre verejnosť 30. júna. Európa potom stratí rekord týkajúci sa najvyššie položeného vysutého mosta na celej zemeguli. Doteraz je ním Milauský viadukt v južnom Francúzsku. Ako diaľničná tepna, ktorá spája región s Parížom, slúži motoristom od decembra 2004. Náklady na jeho výstavbu dosiahli 400 miliónov eur. Most v provincii Kuej-čou vyšiel v prepočte na 256 miliónov eur.

Rekord, ktorý bude vlastniť Čína, sa dá veľmi ťažko prekonať. Kým francúzsky most je vo výške 343 metrov, v prípade čínskej dopravnej trasy ponad rieku to vychádza bezmála dvakrát viac (zmienených 625 metrov). „Eiffelova veža je o 200 metrov nižšia v porovnaní s mostom v provincii Kuej-čou," poznamenal server BBC. Dodajme, že keď sa pozrieme na svetoznáme vežiaky, tak tento most má podobný údaj ako tretí najvyšší mrakodrap na svete, ktorý stojí v Šanghaji. Dokončili ho v roku 2015, má výšku 632 metrov. Vyšší ako on sú na celom svete už iba dve výškové budovy v Malajzii a v Spojených arabských emirátoch.

Pod novým čínskym mostom sa rozprestiera úchvatný kaňon. „Má prezývku zemská trhlina," podotkla televízia CNN. Vládnuci komunisti v Pekingu sa nepochybne tešia z toho, aký rekord inžinieri a robotníci dosiahli, no podstatný je účel: „Je to nielen o prekonaní rekordu. Po uvedení do prevádzky budú cez most jazdiť autá oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým," upozornila CNN. Prečo? „Cesta cez kaňon sa skráti približne z minimálnych 70 minút iba na jednu minútu," ozrejmila tlačová agentúra Nová Čína. V zložitom teréne a zvlášť pri zlom počasí to môžu byť niekedy dokonca až takmer dve hodiny.

Číňania si sľubujú od novej dopravnej tepny viacero vecí: rýchlejšiu nákladnú dopravu, podobne to platí o cestovaní miestnych obyvateľov za prácou, zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich turizmus. Pre Kuej-čou ide zvlášť o prínosné dielo, pretože patrí medzi slabo rozvinuté čínske provincie, čo súvisí s jej komplikovaným terénom. Nečudo preto, že v Kuej-čou sa nachádza až okolo 90 najvyšších visutých mostov na celom svete.

Komunistická Čína je známa megalomanskými projektami, ktoré niekedy necitlivo zasahujú do lokálneho života. V prípade tohto mostu by to nemalo platiť. Inak to vyzerá napríklad pri výstavbe obrovských vodných elektrární: dochádza k závažným zásahom do životného prostredia, úrady vysídľujú miestnych obyvateľov a výstavbe padnú za obeť ešte aj historické pamiatky.