Zabil stovku ľudí, začal však spolupracovať. Mafiánske „Prasa“ je na slobode

Podľa agentúry ANSA teraz 68-ročný Brusca strávil vo väzení 25 rokov. Policajti ho zadržali v roku 1996 a v roku 2021 bol podmienečne prepustený. Štvorročná skúšobná doba skončila na konci mája, zistila ANSA. Brusca je teraz úplne voľný. Polícia ho však zaradila do programu na ochranu svedkov. Žije tak pod novým menom v neznámej lokalite mimo Sicílie.

Brusca mal povesť jedného z najbrutálnejších vrahov sicílskej mafie v 80. a 90. rokoch. Aj preto dostal v mafiánskom prostredí prezývky U verru alebo Scannacristiani (vrah – doslovne požierač kresťanov). Podľa súdov to bol práve on, ktorý odpálil bombu, ktorá v roku 1992 zabila sudcu Giovanniho Falconeho, jeho manželku a ochranku. Ďalšou jeho známou vraždou bolo zabitie neplnoletého Giuseppa Di Mattea, syna Nina di Mattea, jedného z prvých spolupracovníkov s justíciou z prostredia Cosy Nostry. Mafia chcela dosiahnuť únosom prerušenia spolupráce Di Mattea so sudcami.

V biografickej knihe Ho ucciso Giovanni Falcone (Zabil som Giovanniho Falconeho) Brusca uviedol, že spáchal „viac ako 100, ale menej ako 200 vrážd“. „Ani teraz si nedokážem vybaviť mená všetkých ľudí, jedného po druhom, ktorých som zabil,“ uviedol Brusca v knihe vydanej v roku 2017. V roku 2021 zakuklený Brusca požiadal z väzenia príbuzných ľudí, ktorých zabil, o odpustenie.

Falconeho sestra Mária v reakcii na dnešnú správu uviedla, že pociťuje bolesť a silnú horkosť. Dodala však, že vznik zákona o spolupráci s justíciou, na základe ktorého dostal Brusca úľavy z trestov, podporoval práve jej brat, ktorý normu považoval za kľúčový nástroj na rozbitie mafiánskych štruktúr. „Viem dobre, že s tým počíta zákon, ale cítim hlbokú horkosť,“ povedala na prepustenie Bruscu vdova po vedúcom Falconeho ochranky Tina Montinarová.

Taliansky justičný systém pristupuje k popredným členom mafie podľa toho, či sa zločinci rozhodnú spolupracovať so sudcami. Spolupracujúci členovia mafie dostávajú množstvo úľav a majú šancu sa dostať na slobodu aj v prípade, keď sú podobne ako Brusca mnohonásobne odsúdení na doživotie. Tí, ktorí nespolupracujú, na žiadne úľavy, ani za dobré správanie vo väzení, nárok nemajú, a často končia v prísnom izolačnom režime známom ako 41bis. To bol prípad napríklad ďalšieho známeho bossa Salvatora Riinu, ktorý v roku 2017 zomrel vo väzenskej nemocnici.