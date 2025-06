Trump privítal Merza v Bielom dome, chce hovoriť o obchode a vojne na Ukrajine

Nového nemeckého kancelára Friedricha Merza prvýkrát v Bielom dome prijal americký prezident Donald Trump. Spojené štáty budú mať s Nemeckom skvelý vzťah, vyhlásil Trump s tým, že lídri budú dnes diskutovať o obchode. Nemecko je podľa Merza pripravené s USA úzko spolupracovať, obe krajiny podľa neho majú veľa spoločného. Kancelár tiež povedal Trumpovi, že americký prezident má silnú pozíciu pre to, aby zastavil vojnu na Ukrajine.

Trump ocenil Nemecko za jeho zvýšenie výdavkov na obranu. Nová nemecká obranná politika počíta s významnými investíciami do obrany. Berlín chce dávať ročne 3,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) do armády a ďalších 1,5 percenta do vojensky využiteľnej infraštruktúry.

Diskusia lídrov v Oválnej pracovni sa pred televíznymi kamerami zamerala aj na vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Trump zopakoval svoje tvrdenie, že ku konfliktu by nikdy nedošlo, keby bol v čase ruskej invázie na Ukrajinu prezidentom.

Merz poznamenal, že Trump má ako americký prezident silnú pozíciu umožňujúcu vyvinúť tlak na Rusko a ukončiť vojnový konflikt na Ukrajine. Nemecký kancelár Trumpovi pripomenul úlohu Spojených štátov pri ukončení druhej svetovej vojny a piatkové výročie vylodenia spojencov v Normandii. „Bolo to oslobodenie našej krajiny od nacistickej diktatúry,“ povedal Merz s tým, že Nemecko je USA zaviazané.

Podľa kancelára treba spoločne podporiť Ukrajinu a vyvinúť tlak na Rusko. „Porozprávame sa o tom,“ povedal Trump.

Vojnu je podľa šéfa Bieleho domu ťažké zastaviť, pretože medzi oboma krajinami panuje „veľká nevraživosť“ a medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským veľká nenávisť.

Trump tiež oznámil, že počas stredajšieho dvojhodinového telefonátu s Putinom ruskému lídrovi spomenul analógiu dvoch detí, ktoré sa perú v parku. „Niekedy je lepšie nechať ich chvíľu sa prať a až potom ich odtrhnúť,“ poznamenal Trump.