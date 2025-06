Poľský sejm schválil Deň pamiatky na Poliakov zavraždených 'banderovcami', Ukrajina takýto krok odsúdila

Poľský parlament prijal návrh zákona, ktorý označuje 11. júl za Deň pamiatky Poliakov zavraždených ukrajinskými nacionalistickými skupinami za druhej svetovej vojny. Susedná Ukrajina tento krok odsúdila s tým, že to môže poškodiť vzájomné vzťahy, napísala poľská agentúra PAP.

Sejm, dolná komora poľského parlamentu, návrh prijal tento týždeň. Píše sa v ňom, že príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) v rokoch 1939 až 1946 páchali genocídu na obyvateľoch, ktorí dovtedy žili na východe niekdajšej Druhej poľskej republiky. O život vtedy podľa historikov prišlo vyše 100 000 Poliakov.

Kontroverzná Ukrajinská povstalecká armáda po svojom vzniku bojovala proti Nemcom i proti sovietskej armáde a má na svedomí brutálne vyháňanie a vraždenie Poliakov, Židov i volyňských Čechov na západe Ukrajiny. UPA bola ozbrojeným krídlom Organizácie ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu, ktorý je najmä na západnej Ukrajine oslavovaný ako hrdina.

Poľskí poslanci ako pamätný deň zvolili 11. júla, ktorý je v Poľsku známy ako „krvavá nedeľa“, keď v roku 1943 členovia OUN a UPA zaútočili na Poliakov na desiatkach miest, uviedol web Notes from Poland.

„Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny považuje rozhodnutie Sejmu za odporujúce duchu dobrých susedských vzťahov medzi Ukrajinou a Poľskom,“ uviedlo dnes ministerstvo vo svojom vyhlásení.

Spoločná história by podľa ministerstva nemala podliehať politickému hodnoteniu a mala by sa nezaujato preštudovať. Poľsko má pre „skutočne zmierenie“ viesť s Ukrajinou dialóg, zdržiavať sa krokov, ktoré by eskalovali napätia medzi oboma krajinami, a riešiť spoločné problémy, ktorým je podľa ukrajinského ministerstva Rusko.

Vzájomné vzťahy sú desiatky rokov poškvrnené takzvaným volyňským masakrom z rokov 1943 až 1944, keď ukrajinskí nacionalisti podľa odhadov historikov povraždili 50 000 až 120 000 Poliakov, vrátane žien a detí. Obeťami sa na Volyni na západe Ukrajiny v menšej miere stali aj miestni Rusi, Židia, Arméni a Česi. Ukrajinskí historici naopak pripomínajú masakry civilistov pri „odvetných akciách“ poľskej Zemskej armády proti ukrajinským dedinám, pri ktorých podľa odhadov zahynulo až 20 000 Ukrajincov.

Poľský parlament označil masakry Poliakov za „etnické čistky nesúce črty genocídy“. Ukrajina toto tvrdenie neprijala a o volyňských masakroch hovorí ako o súčasti konfliktu medzi Poľskom a Ukrajinou, ktorý zasiahol oba národy. Príslušníci OUN a UPA sú na Ukrajine často oslavovaní ako národní hrdinovia v boji za národnú nezávislosť, čo Poľsko naopak odsudzuje.