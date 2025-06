Spor s prezidentom Trumpom ho vyšiel draho. Akcie Tesly miliardára Muska klesli o závratnú sumu

Informoval o tom portál idnes.cz. Investori výpredajom reagovali na verejný spor medzi Muskom a prezidentom Donaldom Trumpom, ktorí na seba útočili na sociálnych sieťach. Ich roztržku komentujú ďalší miliardári aj politici.

Americký prezident sa s Muskom ako najbohatším človekom sveta dostal do sporu kvôli zákonu o výdavkoch, ktorý Musk vníma ako nepriaznivý k jeho podnikateľským aktivitám. Trump naznačil, že by americká vláda mohla ukončiť obchodné väzby s Muskovými spoločnosťami, čím sa slovná vojna medzi oboma mužmi ešte vyostrila.

„Elon už bol ‚na ústupe'. Ja som ho požiadal, aby odišiel, zrušil som mu mandát na elektrické autá, ktorý všetkých nútil kupovať elektromobily, aj keď ich nikto iný nechcel (a on mesiace vedel, že to urobím!). Proste sa ZBLÁZNIL!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Prepad trhovej hodnoty Tesly o 126 miliárd dolárov je najväčší, aký kedy tento výrobca elektromobilov zaznamenal, upozornil portál CNBC. Trhová hodnota, ktorá je výsledkom počtu emitovaných akcií vynásobeného ich aktuálnou hodnotou na burze, vo štvrtok po skončení obchodovania predstavovala zhruba 916 miliárd USD.

„S Elonom sme mali skvelý vzťah. Neviem, či ho budeme mať aj naďalej,“ povedal Trump vo štvrtok v Oválnej pracovni. „Prekvapilo ma to,“ dodal. „Nech už je to, ako chce,“ odvetil Musk, keď prezident hovoril. „Bezo mňa by Trump prehral voľby, demokrati by ovládli Snemovňu reprezentantov a republikáni by v Senáte mali 51:49,“ napísal potom na svojej sociálnej sieti X.

Reagujú aj miliardári

Spor medzi Muskom a Trumpom komentujú aj niektorí ďalší miliardári. Napríklad zakladateľ hedžového fondu Pershing Square Capital Management Bill Ackman oboch v príspevku na sieti X vyzval, aby spory ukončili. „Oveľa silnejší sme spolu, nie keď sme rozdelení,“ napísal Ackman. „To sa nemýlite,“ odpovedal mu na to Musk.

Šéf Tesly tiež položil otázku, či nenastal čas v USA založiť novú politickú stranu, o čom nechal na sieti X hlasovať. Investor Mark Cuban, čo je ďalší z miliardárov, jeho návrh zrejme podporil, ako vyplýva z jeho reakcie.

„Rozvod v priamom prenose. Tak by sa dala opísať včerajšia vyostrená situácia medzi Donaldom Trumpom a Elonom Muskom. Súboj dvoch obrovských eg sa dal skôr alebo neskôr očakávať, jeho priebeh bol ale skutočne spektakulárny,“ napísal analytik Purple Trading Petr Lajsek. Dodal, že akcie Tesly po uzavretí trhov krátko posilňovali, keď Musk na sieti X uznal, že pre dobro Spojených štátov je vhodné, aby sa s Trumpom uzmierili.

Pokles vo štvrtok zaznamenali všetky tri hlavné americké akciové indexy. Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 0,25 percenta a uzavrel sa na 42 319,74 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,53 percenta na 5939,30 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 0,83 percenta na 19 298,45 bodu.