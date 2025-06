Slovák sa v Maďarsku druhýkrát narodil. Prišlo mu zle, havaroval. Oživil ho okoloidúci policajt

Podľa policajného riaditeľstva Fejérskej stolice auto so slovenským evidenčným číslom prešlo do protismeru, zišlo z cesty a narazilo do plota na ulici Köztársaság út.

Vodič bol v bezvedomí. Nehodu si všimol Tamás Bálinger, vyšetrovateľ nehôd z dopravného inšpektorátu policajného riaditeľstva v Sárbogárde, nachádzajúceho sa vo vedľajšej ulici. Policajt muža vytiahol z vozidla, ale nezistil žiadne známky života. Okamžite začal s oživovaním.

V priebehu niekoľkých minút pribehli na miesto jeho kolegovia Iván Bali a Richárd Gógán. Z neďalekej nemocnice si policajti zaobstarali defibrilátor a pokračovali v oživovaní. Napokon sa im to spolu s privolaným lekárom podarilo. Záchranári muža previezli do nemocnice už v stabilizovanom stave.

