Implodoval ako hviezda na sklonku života, hodnotia vzťah Trumpa s Muskom médiá. V hre je mnoho

Spojenectvo dvoch výrazných miliardárov možno nemohlo skončiť inak ako verejnou prestrelkou a vzájomným osočovaním na sociálnych sieťach, napriek tomu je ale rozkol medzi americkým prezidentom a najbohatším mužom sveta šokujúci, poznamenala agentúra. Slovom implózia vývoj charakterizoval aj rad amerických a svetových médií, vrátane denníka Financial Times, stanice BBC, serverov Axios, The Hill a Politico, časopisu Time a ďalších.

Na obzore je však aj možnosť, že pred verejnosťou vedená bitka skončí prímerím, poznamenal dnes server Politico. Podľa neho Trumpovi poradcovia na prezidenta naliehajú, aby situáciu ďalej verejne neeskaloval a na dnešok v snahe sprostredkovať zmier dohodli telefonát medzi oboma mužmi.

Ich spor začal rýchlo gradovať po tom, čo Musk začiatkom týždňa označil kľúčový bod Trumpovej legislatívnej agendy, zákon na zníženie daní a štátnych výdavkov, za odpornú nehoráznosť, ktorá zvýši schodok federálneho rozpočtu.

Veľmi ma sklamal

Trump najprv mlčal. Vo štvrtok ale prezident počas návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza v Bielom dome v odpovedi na otázku jedného z prítomných novinárov povedal, že s Muskom mal predtým dobrý vzťah, ale že ho miliardár kritikou zákona o výdavkoch veľmi sklamal.

Musk následne na X Trumpa obvinil z nevďačnosti a vyhlásil, že bez neho by republikán nevyhral minuloročné prezidentské voľby. Miliardár predtým poverený vedením skupiny pre zefektívnenie štátnej správy (DOGE) tiež uviedol, že by Trumpova colná politika mohla spôsobiť globálnu recesiu, naznačil, že by podporil ústavnú žalobu na prezidenta a bez dôkazov uviedol, že sa Trumpovo meno objavuje v doteraz nezverejnených spisoch týkajúcich sa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Trump medzitým na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa Musk zbláznil a že najjednoduchší spôsob, ako ušetriť miliardy dolárov v štátnom rozpočte, by bolo zrušiť vládne dotácie a kontrakty Muskových firiem. Muskove spoločnosti, vrátane Tesly a SpaceX, podobne ako mnoho iných firiem čerpajú dotácie a daňové úľavy.

Musk vzápätí pohrozil, že SpaceX začne okamžite vyraďovať z prevádzky svoju vesmírnu loď Dragon, na ktorú sa Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) spolieha pri preprave astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Len o niekoľko hodín neskôr však miliardár oznámil, že svoje rozhodnutie ohľadom vyraďovania lode Dragon berie späť, keď reagoval na príspevok, v ktorom ho a Trumpa jeden zo sledujúcich vyzval, aby „schladili hlavy“.

Otázkou teraz je, či Trump a Musk nájdu spôsob, ako ukončiť roztržku, ktorá rozkladá jedno z najvplyvnejších spojenectvo v modernej americkej politike, píše AP. Ak nie, nemožno odhadnúť, aké ďalekosiahle dôsledky môže mať konflikt medzi najmocnejším mužom sveta a jeho najbohatším náprotivkom, poznamenala agentúra. V hre je podľa nej budúcnosť Muskových firiem, vládne programy, ktoré závisia od technológií tohto miliardára, legislatíva týkajúca sa daňových škrtov a ďalších Trumpových priorít v Kongrese, ako aj šanca republikánov na víťazstvo v kongresových voľbách budúci rok.