EÚ je ochotná znížiť clá na hnojivá z USA, normy potravín ale zostanú prísne

Európska únia je v rámci obchodných rokovaní s vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa ochotná znížiť clá na dovoz hnojív zo Spojených štátov. Nebude ale kvôli dosiahnutiu dohody zmierňovať svoje normy bezpečnosti potravín. Agentúre Reuters to povedal európsky komisár pre poľnohospodárstvo a potraviny Christophe Hansen.

Zníženie ciel na hnojivá je podľa eurokomisára rozhodne jednou z možností, ktorá bude na stole. Je to podľa neho významná ponuka, ktorá by mohla znamenať pokrok v rokovaní. Zatiaľ ale nie je isté, či budú clá nulové, alebo sa len znížia súčasné colné sadzby.

Dovoz hnojív z USA teraz v EÚ podlieha štandardným clám. Na dovoz amoniaku je to 5,5 percenta a na dusíkaté hnojivá 6,5 percenta. Navyše sa na kvapalné dusíkaté hnojivo na báze močoviny a dusičnanu amónneho (UAN) z USA vzťahuje dodatočné antidumpingové clo 29,48 eura za tonu.

Podľa údajov EÚ o obchode vlani UAN tvoril približne tri štvrtiny dovozu hnojív z USA do EÚ. Zníženie ciel by mohlo podporiť nákupy hnojív z USA v Európe a zaplniť medzeru spôsobenú obmedzením dodávok z Ruska. Podľa údajov EÚ malo Rusko v roku 2023 podiel na dovoze dusíkatých hnojív do EÚ podiel približne 24 percenta, zatiaľ čo USA zhruba osem percent.

„Ja sa domnievam, že väčšina Európanov by radšej nakupovala hnojivá z USA ako z Ruska,“ uviedol Hansen.

Eurokomisár dodal, že EÚ je tiež otvorená diskusii o zvýšení nákupov hovädzieho mäsa bez hormónov z USA ao dohode nulových ciel na vína. Únia však nebude pri hľadaní dohody zľavovať zo svojich prísnych noriem bezpečnosti potravín.

„Nevidím priestor na manévrovanie, aby sme znížili naše vysoké štandardy kvality. Ale samozrejme v iných bodoch, pri iných produktoch, sme veľmi otvorení rokovaniam,“ povedal Hansen.