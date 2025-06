Rusko sa baví na hádke Trumpa s Muskom. Posmešne núka sprostredkovanie mieru či azyl

Trump a Musk sa dostali do konfliktu Video

Ruskí politici si zo slovnej prestrelky uťahovali a niektorí sa ju rozhodli komentovať priamo. Bývalý prezident Dmitrij Medvedev, dnes pôsobiaci ako podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, na sociálnej sieti X ironicky navrhol sprostredkovať mierovú dohodu medzi Trumpom a Muskom – samozrejme „za primeraný poplatok“ v podobe akcií spoločnosti Starlink, satelitnej služby Muskovej spoločnosti SpaceX. Zároveň oboch aktérov vyzval, aby sa prestali hádať.

K prípadu sa vyjadril aj Dmitrij Rogozin, bývalý šéf Roskosmosu a dnes senátor. Muskovi odkázal: „Elon, nenechaj sa vyviesť z miery! V Rusku si ťa vážime. Ak narazíš v USA na neprekonateľné problémy, príď k nám a staň sa jedným z nás.“ Dodal, že v Rusku nájde „spoľahlivé druhy a úplnú slobodu pre technickú tvorivosť“.

Ďalší predstaviteľ ruskej politickej scény, poslanec Štátnej dumy Dmitrij Novikov, v rozhovore pre agentúru TASS uviedol, že Rusko by mohlo Muska v prípade potreby prijať ako politického utečenca – podobne ako kedysi Edwarda Snowdena. Dodal však, že podľa neho Musk „hrá inú hru“ a azyl pravdepodobne potrebovať nebude.

Oficiálnejší postoj zaujal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý na otázku novinárov odpovedal, že ide o „vnútornú záležitosť Spojených štátov“, do ktorej Rusko neplánuje zasahovať. Vyjadril presvedčenie, že sa Trump s problémom vysporiada sám.

Podľa niektorých ruských oligarchov môže mať spor medzi Trumpom a Muskom aj geopolitické dôsledky. Napríklad Konstantin Malofejev uviedol, že takáto roztržka odvádza pozornosť Washingtonu, čo môže byť pre Rusko výhodné. „Môžeme byť len radi, že na nás nebudú mať čas,“ povedal. V kontexte pokračujúcej vojny na Ukrajine to Reuters spája s možným zvýšením ruskej ofenzívy.

Verbálne výmeny názorov medzi Trumpom a Muskom vyvrcholili vo štvrtok po tom, čo prezident miliardára kritizoval v Oválnej pracovni a obaja si následne vymieňali ostré príspevky na svojich sociálnych sieťach — Trump na platforme Truth Social a Musk na X. Trump povedal, že nevie, či jeho blízke priateľstvo s Muskom bude pokračovať. Uviedol, že je „veľmi sklamaný“ jeho kritikou balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.

Musk následne vyhlásil, že bez jeho pomoci by Trump vlaňajšie prezidentské voľby nevyhral, a jeho konanie označil za „nevďak“. Miliardár do Trumpovej kampane investoval takmer 300 miliónov dolárov. Vyhlásil tiež, že meno amerického prezidenta sa spomína v dokumentoch o zosnulom sexuálnom delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podľa neho je to dôvod, prečo všetky tieto spisy americká vláda doposiaľ nezverejnila.

V reakcii na Muskovu kritiku Trump navrhol, že najjednoduchším spôsobom, ako ušetriť miliardy dolárov v rozpočte, by bolo zrušiť vládne dotácie a zmluvy, ktoré Musk získava. Následne Musk na platforme X reagoval slovom „áno“ na príspevok, ktorý navrhoval impeachment Trumpa.